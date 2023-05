Hamilton by si rád vyzkoušel klasický vůz ze seriálu Indycar

Lewis Hamilton sice neuvažuje, že by si v dohledné době vyzkoušel jinou disciplínu než F1, ale v rámci testu by se rád projel ve starším voze ze seriálu Indycar.

Budoucnost sedminásobného šampiona F1 Lewise Hamiltona zatím není definitivně známa, i když vše nasvědčuje tomu, že bude i nadále pokračovat v královně motorsportu. Jezdci Mercedesu končí na konci letošní sezony smlouva a o té nové se jedná.

„Nejde o žádné složité vyjednávání, jen o to, aby se tam objevil jiný časový úsek a několik jiných čísel. Pracujeme na tom. Je to průběžná práce, vyměňujeme si e-maily, ale nakonec to podepíšeme,“ prohlásil během programu VC Miami šéf Mercedesu Toto Wolff.

Zatímco řada Hamiltonových soupeřů si po letech v F1 vyzkoušela závodění i v jiných disciplínách, britského závodníka toto příliš neláká. Přesto by se rád v rámci testovacích jízd svezl i s jinými závodními speciály.

„Není to mým snem závodit v jiné sérii, ale jsem obdivovatel a fanoušek závodů i jiných disciplín, které si vždycky rád vyzkouším. Může to být úžasná příležitost, třeba jako když jsem si mohl vyměnit role s Valentinem Rossim a vyzkoušet si jeho motorku z MotoGP. Občas se dívám na IndyCar. Rád bych si někdy vyzkoušel některý z těchto vozů,“ přiznal podle Autosportu Hamilton.

Vítěz 103 závodů F1 nicméně upřesnil, že by pro takovou zkoušku preferoval vůz Indycar některé z předchozích generací, které ještě neměly ochranný průhledný kryt (tzv. windscreen).

„Nejsem velkým fanouškem ochranného krytu, který nyní mají, ale líbí se mi jejich oldschoolové vozy, které dobře zní a vypadají. Teď se ale soustředím výhradně na formuli 1, v nejbližší době z ní nemám v plánu odejít,“ dodal.