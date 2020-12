Hamilton by mohl v Abú Dhabí závodit. Jisté to ale zatím není

Hamiltonovu situaci komplikují přísná opatření v Abú Dhabí. Zjednodušeně řečeno celá bublina F1 musí zůstat bublinou a přesunout se do Abú Dhabí. K tomu došlo dnes prostřednictvím asi 10 pronajatých letadel. Nyní bude celá F1 izolována na okruhu, v hotelu a blízkém okolí, které bylo uzavřeno.

Hamilton bude muset projít negativními testy v Bahrajnu a Abú Dhabí, než bude mít naději, že se bude moci vrátit do paddocku F1.

„Myslím, že je na správné cestě,“ řekl Wolff pro Sky Germany. „Pokud je prognóza lékařů správná, mohl by mít ve čtvrtek nebo v pátek negativní test.“

Hamilton by pak měl být teoreticky 48 hodin v izolaci v Abú Dhabí, což by mu znemožnilo se zúčastnit pátečního tréninku. Je ale možné, že po negativním testu dostane výjimku.

Wolff uvedl, že Hamilton nebyl ze své situace příliš nadšený.

„Pokud nejste doma, ale ležíte ve svém hotelovém pokoji, je to přirozeně nepříjemné. Když navíc ve vašem autě, se kterým jste vyhrál šampionát, sedí mladý nastupující jezdec, tak to samozřejmě všechno jsou faktory, kvůli kterým budete ve svém hotelovém pokoji skákat do stropu.“