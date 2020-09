Hamilton by měl jít do Red Bullu, říká Jordan a věří, že by ho Verstappen porazil

Přestup Lewise Hamiltona do Ferrari je už mrtvé téma. Scuderia potvrdila jezdeckou sestavou pro příští rok. Velmi nepravděpodobný je také přestup do Red Bullu. Eddie Jordan by si ho ale přál.

„Osobně se domnívám, že by Lewis měl jít do Red Bullu, a ne do Ferrari,“ řekl Jordan pro Ziggo Sport.

„Bylo by to perfektní, protože nejlepším mladým jezdcem v celé formuli 1 je v tuto chvíli Max Verstappen. O tom není pochyb.“

„Jeho styl, rychlost, intelekt, kontrola na trati a také jeho arogance. Vítězové grand prix a šampioni potřebují určitou aroganci. To je zřejmé. A on to má.“

„Netuším, zda to získal od Jose, nebo kde, ale fakta jsou taková, že má neuvěřitelný talent. A věřím, že kdyby měl týmového kolegu, jako je Lewis Hamilton, tak by ho dokázal porazit.“

Jordan ale nechce snižovat Hamiltonovy schopnosti. „Myslím, že Lewis na konci tohoto roku bude lepší než kdokoliv jiný. Lewis je na stejné úrovni jako Prost, Senna a Schumacher.“

Podle Jordana by mohl být Verstappen stejně úspěšný jako Hamilton.

„Nemyslím si, že Red Bull je daleko. Letos neměli štěstí. Viděli jsme DNF Maxe a několik malých problémů. Albon skončil v posledním závodě třetí. Věřím, že motor Honda bude brzy na úrovni motoru Mercedesu.“

„Řekl jsem Neweymu, že by měl navrhnout lepší auto. Pokud bude podávat výkony, jaké dokáže Max, tak vyhraje s Red Bullem šampionát.“