Hamilton by byl ve Ferrari dvojkou za Leclercem, věří Ecclestone

Vettel je podle Ecclestona stále jedním z nejlepších jezdců F1 i přesto, že jej v minulém roce při premiéře ve Ferrari v celkovém pořadí porazil Leclerc.

„Trochu se propadl, proč? Možná kvůli tomu, jak k němu v týmu přistupovali. Byl zvyklý na pozici týmové jedničky. Najednou se odnikud zjevil kluk, o kterém nikdo neslyšel, dosahoval výsledků a všichni ve Ferrari se do něj zamilovali,“ říká Ecclestone.

Podle 89letého Ecclestona jsou nyní nejlepšími jezdci ve F1 Vettel, Hamilton a Max Verstappen. K tomu pomáhá také podpora, kterou mají od svých týmů.

„Všichni jsou tak dobří, jak dobrá je jejich podpora ze strany týmu. Lewis má největší podporu. Neexistuje jediná věc, kterou by neměl na své straně.“

Přechod Hamiltona do Ferrari, o kterém se v minulosti spekulovalo, by podle Ecclestona úřadujícímu mistrovi světa zlomil vaz.

„Je zvyklý být více méně ve vedení. A myslím, že kdyby šel do Ferrari a byl jejich číslo dva, což oni sami uvádí jako poloviční číslo jedna, a zajížděl stejně dobře, nepřežil by tam. Protože pokud se zamilují do Leclerca, tak se tohle stane. Pohřbili by ho.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene