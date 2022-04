Hamilton bude tým burcovat přes Zoom. Se „šperky“ bude navzdory FIA jezdit dál

Mercedes je zatím poměrně úspěšný v minimalizaci škod. Na Red Bull a Ferrari ale ztrácí.

Čas Mercedesu v kvalifikaci (srovnání s pole position) Bahrajn: 100,751 %

Saúdská Arábie: 101,229 %

Austrálie: 101,229 %

Průměrná ztráta (v sekundách): 0,84 s

„Čeká nás spousta práce a pochopitelně bude hodně telefonátů,“ řekl Hamilton o svých plánech před dalším závodem v Imole.

„Mám spoustu Zoom jednání se všemi sponzory a našimi šéfy, opravdu se je snažím zmobilizovat. Máme nějaká zlepšení, která musíme udělat. A potřebujeme k tomu podporu všech, abychom prostě nenechali kámen na kameni.“

„Jde o to, abychom se ujistili, že hlad je opravdu cítit a že maximálně využíváme naprosto každý okamžik. Naháním lidi, kteří jsou v aerodynamickém tunelu, lidi od aerodynamiky, prostě se dívám na úplně každou oblast. A potřebujeme to hned. Ne za dva nebo tři závody. Všichni jako tým víme, že musíme udržet povzbuzení a energii na vysoké úrovni.“

Hamilton věří, že se situaci podaří Mercedesu zvládnout. „Raději zůstávám optimistou. Do konce sezony zbývá dvacet závodů. Když se nad tím zamyslíte realisticky, tak s ohledem na to, jak se sport vyvíjí, pokud jde o vývoj všech, se špičkové týmy často vyvíjejí podobným tempem a podobnou rychlostí. Bude to tak i v případě tohoto nového vozu? Kdo ví?“

„Opravdu, opravdu doufám, že se brzy dostaneme do boje. Ale s každým zlepšením, které pravděpodobně uděláme, udělají Ferrari a Red Bull pravděpodobně podobný druh pokroku, takže to nebude snadné. Ano, rozdíl je teď dost velký. Ale je před námi ještě dlouhá cesta.“

Šperky a piercingy

Ředitel závodu v Austrálii připomenul jezdcům, že nesmí během jízdy ve voze F1 z bezpečnostních důvodů nosit šperky nebo piercing. Nejedná se o novinku. Do pravidel se zákaz dostal dva roky předtím, než Hamilton debutoval ve F1.

„Nemám v plánu je odstraňovat. Jsou to osobní věci. Člověk by měl mít možnost být tím, kým je.“

„Jsou věci, se kterými nemohu hýbat. Doslova je nemůžu ani vyndat. Tyhle na pravém uchu mám přivařené, takže bych si je musel nechat uříznout. Ty tu zůstanou.“

Hamilton nakonec téma zlehčil. „No, mám určité piercingy, které si opravdu nemůžu vyndat, o kterých moc lidí neví... Ne, dělám si legraci!“ žertoval sedminásobný mistr světa.