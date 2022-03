Hamilton bude chtít Verstappena rozdrtit, myslí si Davidson

„Pokud si myslíte, že to, co jste viděli na konci minulého roku, bylo to nejlepší ze mě, počkejte, co uvidíte letos,“ řekl nedávno Hamilton.

Anthony Davidson pracuje jako komentátor Sky Sports F1 ale také jako simulátorový jezdec Mercedesu. Podle něj by měli soupeři Hamiltona a zejména Verstappen brát Hamiltonova slova vážně.

„Když Lewis Hamilton přijde s takovou větou, musíte zpozornět,“ řekl Davidson pro Sky Sports.

„Určitě je nažhavený to jednou provždy vyhrát a myslím, že bude těžké ho porazit. Do letošní sezony vstupuje se silnou mentalitou.“

Davidson se však domnívá, že Hamiltonovi nebude stačit získat v roce 2022 jen titul, ale bude ho chtít získat také tím, že rozdrtí svého hlavního soupeře.

„Od letošní sezony nebude chtít nic jiného než zničit Maxe. Nebudeme chodit kolem horké kaše, cítí se naprosto okradený, co se týče toho, co se stalo vloni v Abú Dhabí. Chce vyjet s dominantním autem a Maxe na trati nechce ani vidět. Chce mu ukázat zadní křídlo, zmizet v dáli a vyhrát svůj osmý titul mistra světa.“