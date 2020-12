Hamilton: Bottas nemusí obhajovat své letošní výkony

Bottas stejně jako vloni obsadil i v roce 2020 druhé místo v celkovém hodnocení za Hamiltonem. Brit sezóně dominoval, když vyhrál celkem 11 ze 17 závodů, zatímco Bottas vyhrál jen první závod v Rakousku a v Rusku. I proto Bottas získal o 124 bodů méně.

Bottas vedle Hamiltona závodí od sezóny 2017, kdy nahradil Nica Rosberga. Mercedes i díky nim vládne Poháru konstruktérů od roku 2014.

„Nemyslím si, že by Valtteri musel obhajovat svou výkonnost a nemám pocit, že bych to potřeboval dělat i já. Myslím, že na tom nadále pracuje a, obzvlášť letos, jsme měli velmi, velmi vyrovnané kvalifikace,“ řekl Hamilton pro Motorsport.com.

„Jak jsem řekl v minulosti, nikdy není snadné mít silného týmového kolegu. V průběhu roku je to mezi vámi neustálý souboj, jak mentální, tak emocionální.

„Na nás je skvělé, že na trati spolu tvrdě bojujeme, když ale vystoupíme z vozu, dokážeme udržovat gentlemanský pracovní vztah. Myslím, že je to velká ukázka jeho osobnosti a charakteru. Příští rok udělá další kroky, musím tedy také pracovat a přijít na to, jak pro příští rok najít ještě více rychlosti.“

Hamilton vyhrál také kvalifikační souboj. Z pole position startoval desetkrát, zatímco Bottas pětkrát. Sám Fin připustil, že z letošního ročníku má lehce smíšené pocity.

„Z hlediska výsledků jsem letos pochopitelně nesplnil své cíle. Když se ale podívám na celkový obrázek, je tu spousta pozitiv a věcí, které jsem se naučil o sobě a z pohledu řízení. Všechno to mohu přenést do dalšího roku, vytěžit z toho a zkusit to znovu,“ řekl Bottas.