Hamilton bere šesté místo jako další krok Mercedesu v jeho cestě

Ačkoliv šesté místo Lewise Hamiltona ve Velké ceně Ázerbájdžánu formule 1 nemusí vypadat jako úspěch, sedminásobný mistr světa jej považuje za další krok na cestě za tím, kde chce Mercedes být.

Hamilton se celý závod pohyboval mezi nejlepšími šesti piloty. Po startu se držel na pátém místě, zastávkou v boxech těsně před vyjetím safety caru ale podobně jako Max Verstappen ztratil.

Ve zbytku závodu se ale dokázal posunout na šesté místo, na kterém závod také dojel.

„Myslím, že jsme z toho dostali maximum. Než jsme sem přijeli, měli jsme skvělou přípravu. Strávil jsem pár dní v továrně a odjel toho spoustu na simulátoru. Na tým jsem opravdu hrdý, velké díky všem v továrně,“ řekl Hamilton.

„Mentalita týmu je skvělá. Je tu takové vítězné myšlení a všichni se soustředí na pokrok a na to, abychom se dostali tam, kam víme, že se můžeme dostat, chce to jen nějaké kroky. Nemyslím si, že by tam byly nějaké chyby, nemyslím si, že je to selhání. Myslím, že tohle je jen cesta k tomu, abychom se dostali tam, kam potřebujeme.

„Všichni v garáži zůstávají pozitivní, všichni dělají svou práci na maximum, a to je vše, co teď můžeme chtít, než nasadíme vylepšení, která nás snad více zapojí do boje.“

Balík vylepšení by Mercedes měl poprvé nasadit v Imole za tři týdny. Hamilton doufá, že Mercedes díky tomu bude moci bojovat s Astonem Martin.

Špatný restart Russella připravil o nejlepší pětku

Mezi nejlepšími pěti mohl podle svých slov dojet George Russell, kdyby se mu lépe povedl restart závodu po safety caru.

„Myslím, že (rychlost auta) byla dobrá, jízda za jiným vozem a předjíždění se ale letos zdá být pro všechny náročné,“ řekl Russell.

„Jsem trochu zklamaný, jelikož jsem měl opravdu dobrý start, získal jsem pár pozic. Pak jsem byl v první zatáčce široký, téměř jsem narazil do Fernanda (Alonsa), přišel o pozici ve prospěch Lance (Strolla). Špatné kolo a poté jsem ztratil pozici ve prospěch Lewise. Nakonec jsem dojel osmý, když bylo na stole páté místo. Tak to je, musíme být rychlejší a pokusit se v Miami vrátit silnější.“