Hamilton a Verstappen se setkali před klíčovým závodem. Kamery to nezachytily

Novinář Tom Clarkson odhalil v podcastu F1 Nation moment, ke kterému došlo před tiskovou konferencí FIA ve čtvrtek v Abú Dhabí.

„O víkendu došlo ke vtipnému momentu, kdy se předtím, než se Max a Lewis ve čtvrtek sešli, vedla velká diskuse o tom, zda se pustíme do laciného záběru s podáním ruky,“ řekl Clarkson.

„Což jste myslím vy (Damon Hill) a Schumacher několikrát udělali, že? Bylo to o tom, zda půjdeme to laciného záběru, jak si podávají ruce, protože to budou chtít všechna média.“

„Max přišel dříve, sedl si a jen tak jsme si povídali. Asi za tři minuty vešel Lewis, šel rovnou k němu, bouchl si s ním pěstí a řek: ‚Jak se máš, chlape?‘ a trochu si popovídali.“

„Říkal jsem si, že je to skvělé. To je ten správný záběr. Už si nemusím dělat starosti s laciným podáním ruky. A měli jsme tam kameru Netflixu. Měli jsme dvě kamery, které stejně máme v místnosti pro tiskové konference. Dokonce tam byl i fotograf.“

Bohužel se ukázalo, že i přes řadu kamer v místnosti žádná z nich nezachytila okamžik mezi Hamiltonem a Verstappenem.

„Proběhla tisková konference. Potom jsem říkal chlapíkovi z Netlixu, že to bouchnutí pěstmi se mu muselo líbit. A on na to: ‚Aha, to jsem prošvihl, kámo, to jsem prošvihl.‘ Zeptal jsem se, jak to prošvihl. ‚No, soustředil jsem se na Lewise a než jsem si všiml, co se děje, tak jsem to prošvihl.‘“

Pak jsem se otočil na kameramana FOM. A ptám se: ‚Zachytil jsi to?‘ A on na to: ‚Ne, ještě jsme nebyli připraveni.‘“

„Pak jsem šel za fotografem: ‚Máš to?‘ A on na to: ‚Ne, kámo, promiň, nezachytil jsem to, měl jsem špatný objektiv.‘“

„Takže o tomhle úderu pěstí nikdo neví, kromě mě a asi dalších tří lidí, kteří tam byli.“