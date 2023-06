Hamilton a Russell ocenili práci Micka Schumachera na simulátoru

Jezdci Mercedesu pochválili Micka Schumachera za to, že jim díky práci na simulátoru během závodního víkendu v Barceloně pomohl k nalezení správného nastavení vozu.

Pro Mercedes byl závod na Katalánském okruhu první plnohodnotnou prověrkou jejich vylepšeného vozu, jelikož předešlý debut nové verze modelu W14 na městské trati v Monaku nepřinesl odpovědi na všechny otázky.

Závodníci německé stáje se na úvod závodního víkendu ve Španělsku trápili, takže po pátečních volných jízdách musel Mercedes najít řešení, jak optimalizovat nastavení hodně přepracovaného monopostu.

Součástí tohoto procesu byl i záložní jezdec Mick Schumacher a jeho práce na simulátoru v továrně Mercedesu v Brackley, která se protáhla až do nočních hodin.

Po zisku pódiových umístění v nedělním závodě v Barceloně pak Lewis Hamilton i George Russell ocenili Schumacherův podíl na zlepšení výkonnosti vozu W14.

„V pátek jsme velmi bojovali s vyvážením vozu, bylo to úplně mimo. Auto bylo těžké řídit a bylo dost nepředvídatelné. Pak jsme ale přes noc odvedli vynikající práci. Mick se v pátek večer vrátil k simulátoru a předvedl skvělou práci, která nám pomohla dostat se na správnou cestu,“ nechal se slyšet Hamilton, kterého citoval Autosport.

V podobném duchu hodnotil Schumacherův přínos i Russell, jenž závod na Katalánském okruhu dokončil na třetí pozici.

„Tým odvedl opravdu výtečnou práci. To, co Mick a tým zvládli, nám pomohlo s nastavením a dostalo nás do správného provozního okna pro závod,“ dodal Russell.