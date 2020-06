Häkkinen věří Bottasovi. Je lepší než kdy dříve, říká dvojnásobný mistr světa F1

Bottas byl v posledních třech sezónách u Mercedesu týmovým kolegou Lewise Hamiltona. A ačkoliv vloni zažil svůj nejlepší rok ve formuli 1, když vyhrál čtyři závody a obsadil druhé místo v konečném pořadí, ani jednou se mu zatím nepodařilo v šampionátu porazit Hamiltona a získat svůj první titul.

Podle Häkkinena je Bottas připraven poprat se o titul. Fin navíc letos bude bojovat i o svou sedačku, kterou má jistou jen do konce letošního roku a pro sezónu 2021 by mohl mít Mercedes zájem o Sebastiana Vettela, který odchází z Ferrari.

„Valtteri má v Mercedesu výbornou pozici. Je to skvělý závodník. Jsem přesvědčen, že je lepší než kdy dříve,“ řekl Häkkinen v oficiálním podcastu F1.

„Mám od něj velmi vysoká očekávání, že se letos stane mistrem světa. Mnoho let na tom pracoval, má všechny vlastnosti a vybavení k tomu, aby toho dosáhl. Velmi tvrdě na tom pracuje,“ dodal mistr světa z let 1998 a 1999.

Ačkoliv Bottasovi po letošní sezóně skončí smlouva, tým naznačil zájem o Bottasovo setrvání.

Vettel by se měl připojit na sociální sítě

Zatím není jasné, kam Vettel zamíří po svém odchodu z Ferrari pro rok 2021. Pokud to nevyjde u Mercedesu, byla by šance u některého z týmů ze středu pole. Další možností je odchod z formule 1.

„Jeho věk není problém. Stále je mladý. S Ferrari prožil velké zklamání. Radost z týmové práce u něj zmizela, už si to uvnitř týmu tolik neužíval. Neustále byl nesmírně kritizován a uvnitř týmu se to musí sdílet,“ myslí si Fin, který svou kariéru ve F1 ukončil po sezóně 2001.

Häkkinen by podle svých slov také uvítal, kdyby byl Vettel mimo závodní okruh ve větším kontaktu s fanoušky. Čtyřnásobný mistr světa si chrání své soukromí a hodně času tráví se svou rodinou.

Jako jediný ze současného startovního pole nemá Vettel účet na žádné sociální síti, což je podle Häkkinena škoda.

„Je to úžasná osobnost a skvělý chlap. Když se otevře o sobě, o své rodině, své kariéře v motorsportu, je to opravdu milý chlap.

„Ke svým fanouškům mluví přes média a na tiskových konferencích, ale to nestačí. Neříkám mu, co má dělat jinak, ale přál bych si, aby se více projevoval prostřednictvím sociálních sítí. Lidé by to rádi slyšeli,“ dodává Häkkinen.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli