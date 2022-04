Häkkinen: Hamilton teď v Mercedesu trucuje a fňuká, začne přemýšlet nad změnou týmu

Hamilton by rád zaútočil na rekordní osmý titul mistra světa a osamostatnil se v tomto ohledu na první místě ve statistice od Michaela Schumachera. Podle Häkkinena, který se mistrem světa stal v letech 1998 a 1999, je nyní Brit v „obtížné pozici“.

V Poháru konstruktérů zatím Mercedesu patří druhá pozice, jejich monopost W13 ale v prvních třech závodech sezóny nestačil na vozy týmů Ferrari a Red Bull. Snahu Mercedesu dotáhnout své soupeře navíc limituje omezený rozpočtový strop.

Vrásky na čele navíc podle Häkkinena Hamiltonovi dělá také mladý George Russell, který před letošní sezónou přišel do Mercedesu místo Valtteriho Bottase.

„Pro Lewise je to obtížná pozice, to je zřejmé. Russell tam nepřišel, aby byl číslo dva nebo aby prohrával. Je tam, aby ukázal to nejlepší a pracuje na tom, aby se jednoho dne stal mistrem světa. Neskloní se před sedminásobným mistrem světa,“ řekl Häkkinen ve videu pro Unibet.

„Poslední závod v Austrálii byl pro Lewise těžký, opravdu těžký. Tým přirozeně chce, aby jezdci dokončili závod. Nedosáhli výsledku, ve který doufali, ale stále to byly dobré body pro tým.

„Jsem si ale jistý, že Lewis je z té situace otrávený. Je těžké být poražen Georgem. Obávám se, že tohle bude pro Lewise opravdu těžká sezóna.“

Mercedes dominuje formuli 1 od začátku hybridní éry v roce 2014. Letos ve F1 začala platit nová technická pravidla a Mercedes je v pozici, kterou z posledních let nezná - musí dotahovat ztrátu na nejrychlejší. I z toho pohledu není podle Häkkinena pro Russella, který do týmu přišel z trápícího se Williamsu, současná forma Mercedesu tak deprimující jako pro Hamiltona, který je zvyklý být na čele.

„Už tak je to těžké pro Mercedes, ale hlavně pro Lewise. George přichází z týmu s malým nebo žádným úspěchem, měl dobré výsledky v kvalifikaci, ale ne v závodech. Všechny tyto úspěchy s Mercedesem jsou pro něj nové, cítí se skvěle. Pro Lewise je to katastrofa. A když je George vpředu, je to ještě horší.“

Hamilton začne zvažovat odchod z Mercedesu

„Zajímalo by mě, jak se Lewis chová na setkáních týmu. Vsadím se, že trucuje, dokážu si to představit! Stěžuje si a fňuká.“

Je otázkou, zda Mercedes dokáže vyřešit své problémy a stáhnout ztrátu na nejlepší tak rychle, aby letos mohl ještě zasáhnout do boje o mistrovský titul.

Hamiltonovi končí u týmu smlouva na konci sezóny 2023 a podle Häkkinena už začíná přemýšlet o svém odchodu.

„Tím začíná přirozený myšlenkový proces jezdce: 'Mám jít někam jinam?'“ dodává Häkkinen.

„Je to fakt. V Mercedesu je řadu let a vyhrál několik titulů mistra světa. Teď, když se nedaří, začne přemýšlet o změně týmu.“