Häkkinen doufá, že se Hamilton a Verstappen vyhnou slovní válce

„Když tito dva bojují proti sobě, ani jeden to nevzdává. Dávají do toho všechno až do šachovnicové vlajky,“ řekl Häkkinen pro RTL

Podle Fina je normální, že jsou podobné souboje ostré. „Jak to skončí tentokrát? Uvidíme další nehody? A dojde na verbální rvačku mimo auto? Nevím. Pokud se znovu srazí, skončí to slovní válkou. Podle mého názoru to není správná cesta. Emoce by měly zůstat na trati.“

Přesto se Häkkinen těší, až uvidí, jak se odehraje boj o titul mistra světa mezi zkušeným Hamiltonem a jeho vyzyvatelem Verstappenem.

„O tom to celé je! Jsou to dvě osobnosti, které spolu zuřivě bojují. Lewis samozřejmě v průběhu let mnohokrát vyhrál mistrovství světa a získal neuvěřitelné množství zkušeností: v prohrách, ve výhrách, ve spolupráci s velkými týmy. Na druhé straně je tu Max, ten ještě titul nevyhrál, je stále motivovaný a má agresivní styl jízdy. Opravdu si věří, což je velmi důležité.“

Häkkinen možná nesouhlasí s tím, aby se mezi Hamiltonem a Verstappenem rozvíjela slovní válka, ale nemá problém s psychologickou bitvou, která se odehrává mezi Mercedesem a Red Bullem.

„Zdravá konkurence, zdravé hádky jsou vždy dobré. Ať se hádají, ať se perou, pokud je to konstruktivní, pokud my, diváci, dostaneme něco dobrého.“