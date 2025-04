Hadjara v sobotu svíraly příliš utažené pásy, přesto podruhé postoupil do Q3

Mladý Francouz si už v průběhu třetího tréninku stěžoval na problémy v kokpitu, konkrétnější ale do vysílačky být nechtěl. V první části kvalifikace se pak problémy objevily znovu.

Ukázalo se, že Hadjar měl až příliš utažené bezpečnostní pásy. V průběhu první části kvalifikace ale nebyl čas upravit jeho pásy, to bylo možné až v přestávce mezi prvním a druhým kvalifikačním segmentem.

V rozhovoru pro Sky Sports F1 Hadjar řekl, že musel překonat bolest, aby postoupil do Q2. Následně dokázal postoupit až do třetí části kvalifikace, kde sedmým místem vyrovnal svůj kvalifikační výsledek z Číny.

„Upřímně, byla to noční můra. Překonal jsem to. Jsem na sebe opravdu hrdý. Zajet v Q1 takové kolo s problémy, které jsem měl, neuvěřitelné. Hned ve třetí zatáčce jsem si uvědomil, že tohle nebude dobré. A skoro jsem naboural, ale jsem v pořádku. Musel jsem (mezi Q1 a Q2) vystoupit a znovu nasednout do vozu,“ řekl Hadjar.

„V Q1 samozřejmě nemáte čas vystoupit z vozu, takže jsem se s tím musel vyrovnat a dostat se do Q2. Když jsem se vrátil do auta a znovu si upevnil pásy, bylo to už dobré,“ dodal Hadjar pro Autosport.

Hadjar v průběhu kvalifikace získával větší sebedůvěru ve voze, mohl si dovolit více riskovat a v Q3 porazil i Lewise Hamiltona z Ferrari, se kterým bude ve čtvrté řadě.

„Stále jsem nebyl se vším spokojený. V každém kole jsme zlepšili vyvážení a nastavení vozu a v tom posledním kole auto skutečně ožilo. Abych byl upřímný, bylo to fantastické. Nemohl jsem jet o moc rychleji,“ řekl pro Sky Sports F1.

„Když víte, že je to poslední kolo v Q3, je to jiný pocit. Říkáte si 'jen všude trochu přidám' a doufáte, že se auto udrží na trati. Vyžaduje si to velké soustředění, ale jel jsem na 100 % a byl jsem dost odvážný na to, abych udělal krok navíc.“

Lawson porazil Cunodu

Liam Lawson po svém návratu z Red Bullu do Racing Bulls porazil v kvalifikaci Júkiho Cunodu, který jej u elitního týmu vedle Maxe Verstappena nahradil.

Oba piloti vypadli ve druhé části, kde Lawson obsadil čtrnácté místo před patnáctým Cunodou.