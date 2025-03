Hadjara utěšoval i otec Lewise Hamiltona. Trochu trapné, hodnotí Marko

Pro Hadjara šlo o pátou účast ve víkendu F1, protože už dříve se zúčastnil prvních tréninků. V případě závodu ale u něj najdeme zkratku DNS. Do závodu neodstartoval, protože boural už v zaváděcím kole.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Hadjara utěšoval i otec Lewise Hamiltona Anthony. „Znamená to hodně, když vím, že věděl, kde jsem, jak špatně se cítím, a přišel za mnou v nejhorší chvíli. Myslím, že je to od něj hezké gesto. Opravdu si toho vážím,“ řekl Hadjar.

Helmut Marko popsal počínání Hadjara po nehodě pro rakouskou ORF slovy, že „předvedl plačtivou show“. S úsměvem pak dodal, že „to bylo trochu trapné.“

Podobný výraz ale použil také Hadjar. „Je mi to trapné a je mi líto týmu. Přehnal jsem to, dostal jsem příliš velký smyk na zadních pneumatikách a jakmile jsem ztratil kontrolu nad vozem, snažil jsem se to zachránit, ale byl jsem už jen pasažér a rozbilo se to tak rychle, že jsem to nečekal.“

„Já bych nemusel nutně brečet, ale samozřejmě to mladého člověka ovlivní,“ komentoval situaci Ralf Schumacher, kterého cituje Motorsport Total. „První závod, do té doby úžasný výkon, a pak takhle zklamat tým je samozřejmě smutné. A pak se člověk také trochu bojí – zvláště v Red Bullu s tvrdostí doktora Marka.“