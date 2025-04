Hadjar: Nebýt týmové hry Williamsu, mohl jsem skončit osmý

Podruhé v řadě se ani jeden z pilotů týmu Racing Bulls nepodíval do poslední části kvalifikace, přesto se však italská stáj v Džiddě dočkala bodů.

Jako desátý totiž cílem projel nováček Isack Hadjar, kterému vyšla strategie založená na startu na tvrdé sadě pneumatik. Výsledek Francouze přitom mohl být lepší, ale to by ho nesměla přibrzdit dvojice jezdců Williamsu, kteří vzájemně spolupracovali.

Na osmém místě jedoucí Carlos Sainz totiž poskytoval za ním jedoucímu Alexandrovi Albonovi DRS, kvůli čemuž měl Hadjar jen málo možností, jak se před pilota Williamsu dostat.

„Byl to z naší strany solidní závod, jsem opravdu moc spokojený,“ uvedl v tiskovém prohlášení Hadjar.

„Měli jsme tentokrát dobrý start i strategii. Naší taktikou bylo natáhnout úvodní stint, což se nám podařilo. Nevěděl jsem, zda můžeme bodovat, ale měli jsme opravdu dobré tempo a podařilo se nám to. Po zastávce se přede mnou objevili piloti Williamsu, kteří hráli týmovou hru. Alex ale neudělal žádnou chybu. Kdyby přede mnou nejeli týmoví kolegové, mohli jsme skončit osmí,“ dodal nováček.

Méně spokojen byl naopak Hadjarův týmový kolega Liam Lawson, který byl po přičtení 10sekundové penalizace za porušení pravidel při souboji s Jackem Doohanem klasifikován jako dvanáctý. I po pěti odjetých závodech tak stále čeká na první letošní body.

„Neděle byla náročná. Přestože jsme měli po celou dobu závodu velmi dobré tempo, většinu velké ceny jsme strávili v provozu, a to ať jsme se snažili sebevíc. Penalizace nám samozřejmě nepomohla. Je to škoda, protože tento víkend jsem se ve voze cítil nejlépe od chvíle, co jsem do něj usedl,“ prohlásil Lawson.