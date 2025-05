Hadjar lituje drobných chyb, kvůli kterým se mu nepodařilo přeskočit Cunodu

Formule 1 diskutuje o navýšení rychlosti v boxech a Júki Cunoda to v Miami už testoval. Ale to je samozřejmě jen nadsázka. V boxové uličce mu naměřili rychlost 85,6 km/h, což je o 5,6 km/h více, než dovolují předpisy. V trénincích se udělují pokuty, ale v závodech to může samozřejmě přinést potenciálně výhodu, a tak dostávají jezdci časový trest.

Cunoda si do cíle závodu vezl penalizaci 5 sekund. Za ním jel na 11. místě Isack Hadjar, který se pokoušel snížit ztrátu pod 5 sekund. Nakonec se mu to nepovedlo. Výsledná ztráta v cíli závodu byla 0,168 s.

„Se svou dnešní jízdou nejsem úplně spokojený, protože mám pocit, že jsem tu a tam udělal nějaké chyby, a to mě nakonec stálo umístění v první desítce,“ řekl Hadjar.

„Zároveň to ale ukazuje, jak moc jsem na to tlačil. Nebyla tam vůbec žádná rezerva. Po zastávce v boxech jsme jeli několik kol na tvrdých pneumatikách a celkově to byl příjemný závod, protože to byla kvalifikační bitva s Júkim. Během posledního kola jsem věděl, že jsem stále v rozmezí pěti sekund, protože jsem viděl odstup v reálném čase (na displeji, pozn. redakce). Dal jsem do toho všechno, ale bohužel to nestačilo. Bod nám unikl jen o jednu a půl desetiny. Do dalšího závodu v Imole jedu sebevědomě, trať dobře znám a také jsem tam vyhrál v F2.“