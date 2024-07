Hadjar: Je čas ujmout se vedení

Isack Hadjar ze stáje Campos je aktuálně na druhé pozici průběžného pořadí formule 2. Na svém kontě má o 11 bodů méně než vedoucí pilot šampionátu Aron z Hitechu. Ovšem v něčem je Isack přeci jen lepší než estonský jezdec. Letos dokázal vybojovat již dvě vítězství, kdežto Aron se sice ze sedmi letošních závodních víkendů objevil v šesti z nich na stupních vítězů, ale na příčku nejvyšší nevystoupal ještě ani jednou. Deník sport a F1sport si s mladým Francouzem povídal o jeho letošní sezóně i mistrovských ambicích.

Isack loni odjel svou první sezónu ve formuli 2 právě s konkurenční stájí Hitech GP, ta ovšem zrovna prožívala své nejslabší období. Francouz tak skončil celkově až čtrnáctý, a jeho nejlepším umístěním bylo 3. místo ve sprintu v Rakousku (byl sice klasifikován i jako vítěz zkráceného závodu v Zaandvortu, za něj se však neudělovaly body).

„Minulou sezónu hodnotím velmi nízko, jelikož to byl obtížný rok. Ale hodně jsem se tam toho naučil, a nyní když mám dobré auto, jsem schopen podávat o to lepší výkony. Takže to pro mě byl i tak důležitý rok.“

Naopak přechod ke Camposu na začátku letošní sezóny nemohl dopadnout lépe. Španělská stáj patří mezi týmy, které si s novým vozem poradili nejlépe. A oba její piloti jsou schopni bojovat o nejvyšší příčky v každém závodě.

„Myslím, že tým odvedl vážně výbornou práci. Pokaždé když vyjedu na trať, cítím velkou důvěru k vozu, který mám k dispozici. Funguje nám to na každé trati, kam přijdeme, takže se nám s novými regulacemi podařilo vypořádat opravdu dobře.“

Isack je sice v průběžném pořadí zatím druhý. Ale kromě vítězství v hlavním závodech v Melbourne a Imole má za sebou i dost nepovedených okamžiků. Památná je například kolize s Bortoletem ihned po startu hlavního závodu v Bahrajnu nebo vytlačení kolegy Martiho a opět Bortoleta v první zatáčce v Melbourne, za což byl po vyhraném závodě penalizován, a vítězství připadlo Staňkovi. I když svérázný Francouz občas vidí nějaké momenty po svém…

„Letos jsem zatím žádnou chybu neudělal, takže jsem v tomto ohledu velmi spokojený. Všechny incidenty, které jsem měl, byly mimo moji kontrolu. I když jsem při nich ztratil hodně bodů… Ale vždy když jsme dokončili závod, jsme ho dokončili vepředu. A odtamtud jsou všechny ty body, které máme. Takže jsem s první částí sezóny opravdu spokojený. Kdybychom neměli všechny ty problémy, byli bychom schopni bojovat na čele ještě častěji.“

Ovšem je tu samozřejmě pořád ještě 11 bodů ztráty na Arona, kterou se Camposu kvůli Estoncovým konstantním výkonům nedaří stáhnout, i když v této fázi sezóny již závody končí před ním.

„Bez Bahrajnu a Džiddy bychom na tom teď mohli být ještě lépe. Myslím, že můj šampionát začal opravdu až v Melbourne. Ztratili jsme tedy hodně času. Ale vždy jsme se vrátili na vrchol. Teď prožíváme naše nejsilnější období a je čas se ujmout vedení a pokračovat v bitvách o vítězství.“

Ze všech různých, a v Hadjarově podání velmi emotivních, okamžiků asi nejvíce v paměti zůstane letošní Monako. Tam pilota Camposu připravil o vítězství safety car, který vyjel přesně v momentu, kdy to potřeboval O´Sullivan… Hadjar byl tehdy pořádně naštvaný, a nenechal si vysvětlit, že o tomhle závodění prostě je. No a naštvaný je dodnes...

„Je to pořád stejné. Chtěl jsem tam vyhrát. A na konci jsme o to přišli. Takže si myslím, že byl dobrý důvod být naštvaný. Sice to byly dobé body do šampionátu za druhé místo, ale mohlo to být lepší.“

Po závodním víkendu na Red Bull Rignu se Campos dostal do čela týmového šampionátu. Jaký si Isack klade letos cíl sám na sebe, je asi jasné.



„Cílem je vyhrát šampionát. Myslím, že jsme v dobré pozici toho dosáhnout. Věřím, že jsme nejvíce konzistentní tým v poli, jsme opravdu rychlí. Je před námi ještě dlouhá sezóna, a já nevidím důvod, proč bychom o titul nemohli bojovat.“

Devatenáctiletý Francouz, který je zároveň členem juniorské akademie Red Bullu, sbírá zkušenosti už i ve formuli 1. Právě dnes jede svůj první letošní volný trénink se stájí Red Bull Racing. Loni se již účastnil tréninku v Mexiku s AlphaTauri a v Abú Zabí též s Red Bullem.