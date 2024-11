Hadjar dvě kola před cílem přišel o vedení závodu i šampionátu, zvítězil Bearman

Sezóna 2024 formule 2 se přiblížila svému finále. Do konce zbývají dva závodní víkendy – po Kataru, kde formule 2 tento víkend závodí vůbec poprvé, nás příští týden čeká poslední kolo sezóny v Abú Zabí.

Před začátkem víkendu v Kataru vedl šampionát Bortoleto se 169,5 body, velké šance ale měl i druhý Hadjar s 165 body. Maloney s 135 body byl na třetím místě, ten ale v Kataru zažívá svou derniéru ve formuli 2. Matematickou šanci na titul měl ještě i Aron s 133 body.

Nejlépe začal víkend Aron, když včera vybojoval pole position. Bohužel pro něj se Bortoleto kvalifikoval hned za ním na druhém místě. Těžkou situaci má Hadjar, který se kvalifikoval až na devátém místě.

I když sezóna ještě není u konce, už tento víkend jsme svědky menší obměny generací. Hned několik zaběhlých pilotů během podzimu opustilo formuli 2 a vydalo se novými cestami své kariéry. Sbohem formuli 2 řekl Juan Manuel Correa, Enzo Fittipaldi, Dennis Hauger a poslední závod v této sérii čeká již zmíněného Zane Maloneyho. Naopak Richard Verschoor opustil Trident a přestěhoval se do MP Motorsport, s kterými má zkušenosti z roku 2021 i předchozích fází své kariéry.

Za Dams bude od tohoto víkendu závodit Dino Beganovic. Do Tridentu přišel Max Esterson, do VAR John Bennett, a u AIX bude po boku Dürksena závodit Cian Shields.

Dnes se závodí podle obráceného startovního roštu, což znamená, že na pole position se postavil Bearman. Velká šance mohla přijít pro Hadjara, který díky nepovedené kvalifikaci mohl alespoň do sprintu startovat druhý a nasbírat cenné body. Druhou startovní řadu obsadili Goethe a Crawford. Třetí místo na roštu patřilo Verschoorovi, a vedle něj se postavil Beganovic. Dále následovali Martins, Bortoleto, Aron a první desítku uzavíral Antonelli.

Po zhasnutí červených světel si Bearman udržel vedení a Hadjar druhé místo. Skvělý start měl Martins, který se posunul ze sedmého místa na třetí. Aron se dostal na šestou pozici.

V druhém kole se Hadjar pustil do útoku na Bearmana. Po několika pokusech se mu ho podařilo předjet a ujmout se vedení. A jelikož Bortoleto jezdil až sedmý, vypadalo to pro pilota Camposu hodně slibně. Dokonce by i přeskočil Bortoleta v průběžném pořadí.

V šestém kole musel Ghoete odstoupit s hořícím motorem a do závodu byl nasazen virtuální safety car. Po restartu se vedla bitva o třetí místo. Martins ztrácel tempo a Crawford se ho snažil předjet, za nimi už vyčkávali Verschoor, Aron a Bortoleto. Martins však po většinu závodu dokázal odolávat všem útokům.

Pět kol před cílem se Crawford konečně dostal na třetí místo. Martinse vzápětí předjel i Verschoor, Aron a Bortoleto. Pilot Invicty se navíc snažil útočit i na Arona, ale bezvýsledně.

Pak už se všechny oči upíraly dopředu. Hadjara trápily problémy s pneumatikami a Bearman se mu dokázal přiblížit až na půl sekundy. Dvě kola před cílem se Bearmanovi podařilo Hadjara skutečně předjet a ujal se vedení. Pro pilota Camposu však mělo být ještě hůře. Když se snažil Bearmanovi předjetí vrátit, dostal se do hodin a byl překonán i Crawfordem a Verschoorem! Z vedení bylo rázem čtvrté místo a vidina titulu se opět vzdálila.

V závěru došlo ke kontaktu mezi Mainim a Antonellim, což vedlo k tomu, že poslední dvě kola byla odjetá za safety carem.

Své třetí vítězství v této sezóně tak získal Bearman, druhý dojel Crawford a pódium si ihned po svém návratu vybojoval Verschoor.

Hadjar dokončil závod na čtvrtém místě, Aron na pátém a Bortoleto na šestém. Pilot Camposu tak alespoň snížil ztrátu na vedoucího Bortoleta na pouhé 3,5 bodu. Zítra však startuje až devátý, zatímco jeho soupeř vyrazí z první řady.