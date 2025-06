Hadjar by měl co nejdříve opustit struktury Red Bullu, radí Albers

Letošní sezona je specifická v tom, že do ní zasáhlo již sedm jezdců, kteří na svém kontě nemají odjetou ani jednu kompletní sezonu.

Mezi nejlépe hodnocené nováčky se jednoznačně řadí Isack Hadjar, jenž v devíti závodech získal 21 bodů a v současné době je jasným lídrem stáje Racing Bulls.

Výkony Hadjara chválí také bývalý pilot F1 Christijan Albers, který má však pro mladého Francouze jednoduchou radu – podle Nizozemce by měl co nejrychleji opustit struktury Red Bullu, do nichž spadá i již zmiňovaný tým Racing Bulls.

„Myslím, že je Hadjar fantastický. Ten kluk jede jako raketa,“ uvedl Albers na adresu Hadjara, o kterém se již pomalu začíná mluvit jako o možném nástupci Júkiho Cunody v Red Bullu, jelikož se Japonec zatím nedokáže přiblížit tempu svého kolegy Maxe Verstappena.

„Vedle Maxe to bude mít každý těžké. Kdybych byl na místě Hadjarova managementu, řekl bych 'ne' (pokud by na stole jeho povýšení, pozn. red.). Zaprvé bych zkrátka zajistil, aby nebyl přemístěn do Red Bullu. A pak bych udělal všechno, co je možné, abych ho dostal z rodiny Red Bullu,“ podotkl dále bývalý pilot Minardi či Spykeru, který zároveň poukázal na jezdce, jimž se podobný krok vyplatil (ať byl více či méně vynucený).

„Když se podíváte na Gaslyho, který ožil (u týmu Alpine) a na Sainze, tak máte větší šanci na velmi dlouhou kariéru, pokud nezůstanete v Red Bullu či Racing Bulls příliš dlouhou dobu,“ uzavřel toto téma Albers.