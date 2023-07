Hádanka pro Ferrari. Bude boj o druhé místo úspěšný?

Výsledky obou pilotů Ferrari jsou v letošní velkých cenách jako na houpačce. V některých závodech bojují Charles Leclerc a Carlos Sainz o stupně vítězů, v jiných se naopak sotva vejdou do elitní bodované desítky. I proto je zatím boj o druhé místo v poháru konstruktérů velkou hádankou.

Pozice Red Bullu na první pozici v poháru konstruktérů je neotřesitelná a jen málokdo by pochyboval o tom, že právě rakouská stáj si letos dokráčí pro titul. Za Red Bullem je však situace velmi vyrovnaná a ne zrovna čitelná.

Mercedes má aktuálně na druhé pozici 203 bodů před třetím Astonem Martin, který z větší míry zásluhou Fernanda Alonsa posbíral zatím bodů 181. Čtvrté Ferrari má 157 bodů, ve výsledcích rudých monopostů jsou poměrně velké výkyvy, a navíc se začíná probouzet McLaren. Pátá stáj z Wokingu má sice zatím jen 59 bodů, velkých cen však zbývá ještě 12 a výsledky oranžových formulí ze Silverstonu jsou bezpochyby velkým příslibem.

Bitva o druhé místo v poháru konstruktérů tak má hned několik proměnných a Ferrari si v tomto ohledu nemůže být ničím jisté.

„Pro nás to není dobrá situace, jelikož jsou naše výsledky závislé na větru, podmínkách na trati či teplotě dráhy,“ rozpovídal se na toto téma Carlos Sainz, kterého cituje web racingnews365.com.

„Je to okruh od okruhu. V Kanadě či Rakousku jsme silní, pak ale přijde třeba Silverstone a už tak rychlí nejsme. Musíme se proto soustředit na aplikování vylepšení a další vývoj v oblastech, kde jsme slabí,“ dodal španělský syn rallyové legendy.

Velký náskok Red Bullu před konkurencí včetně Ferarri pak přináší ještě jeden zásadní faktor. Vzhledem ke své bodové převaze se rakouský tým bude moci dříve začít soustředit čistě na vývoj vozu pro sezonu 2024. To si ovšem týmy v boji o druhé místo nebudou moci dovolit. Přílišná orientace na vývoj příštího monopostu by mohla v závěru aktuální sezony znamenat ztrátu vydobyté pozice a spolu s ní také o poznání nižší příjem do týmové pokladny.

Sainzův stájový kolega Charles Leclerc ovšem věří, že pokračující vývoj letošního Ferrari přinese benefity i pro příští generaci rudých vozů.

„Stále se soustředíme primárně na aktuální sezonu, protože je zcela jasně patrné, v čem máme slabiny. Pokud se nám je letos podaří odstranit, tak i auto pro příští rok bude mnohem lepší,“ věří Monačan.