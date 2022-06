Haas zažil v Kanadě nejúspěšnější kvalifikaci v historii týmu

V silném dešti se Kevin Magnussen i Mick Schumacher dokázali dostat mezi deset nejrychlejších.

Magnussen si zajistil páté místo, Schumacher bude na roštu hned za ním, když na svého týmového kolegu nestačil o čtyři desetiny.

„Je to výsledek, v který jsme doufali. Už v Imole jsme viděli, že nám tyto podmínky svědčí a dnes jsme proto splnili náš úkol,“ řekl Magnussen.

„Bylo to o neustálém vylepšování času s tím, jak se podmínky na trati zlepšovaly. Musíte proto neustále tlačit, tyto podmínky jsem si užíval. Mick také odvedl skvělou práci, když dosáhl na šesté místo, takže jsme na páté a šesté pozici. Je to skvělý týmový výsledek a mám z něj velkou radost.“

Schumacher v závodě nečeká posun vpřed

Schumacher se mezi deset nejrychlejších v kvalifikaci dostal ve F1 podruhé a šesté místo je jeho nejlepším výsledkem.

„Byla to velmi dobrá kvalifikace, ačkoliv jsme nevytěžili maximum, jelikož s poslední sadou pneumatik mi nevyšlo načasování. Museli jsme vypustit jedno kolo kvůli provozu a všechno se trochu ochladilo, což jsem nechtěl,“ řekl Schumacher.

„S šestým místem jsem přesto spokojen a je to dobrá pozice pro start. Vzhledem k rychlosti vozů kolem nás nepředpokládám, že se posuneme pořadím, ale zkusíme to nejlepší a uvidíme, kde skončíme. Je to naše dosud nejlepší kvalifikace a mám z týmu velkou radost.“