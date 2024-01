Haas zatím žádné investice nechystá, potvrdil Komacu

„Nepokouším se být Guentherem Steinerem. Je to úplně jiný člověk,“ řekl Komacu pro Motorsport.com.

„Nejsem tu proto, abych nahradil postavu Guenthera Steinera. Jak víte, je to úplně jiný člověk. Má úplně jiné silné a slabé stránky než já, takže se nesnažím být někým jiným.“

„Gene to ví, a kdyby chtěl tímto způsobem nahradit Guenthera Steinera, jmenoval by někoho jiného. Pokud vím, chtěl Gene něco jiného, takže se budu snažit být spíše nejlepší verzí sebe sama, než abych se snažil být někým jiným.“

Komacu mimo jiné uvedl, že je upřímný, přímočarý, transparentní a nedělá politiku. „Věřím, že pokud máte správný záměr, pokud chcete dostat z týmu to nejlepší, tak si myslím, že se to k lidem dostane, posílí je to a stmelí.“

Komacu uvedl, že předtím, než se rozhodne, jak s týmem dál, potřebuje se sejít se všemi inženýry a pochopit silné a slabé stránky týmu.

Haas má základnu v britském Banbury, ale také kanceláře v Maranellu. Komacu naznačil, že lepší komunikace a spolupráce mezi Británií a Itálií bude jedna z věcí, na kterou se zaměří.

„Samozřejmě, pokud zakládáte tým F1 na zelené louce, nebudete zakládat tým F1 se dvěma oddělenými továrnami ve Velké Británii a v Itálii. Ale právě tak jsme začali.“

„To bylo v letech 2016, 17 a 18 velmi přínosné pro rozjezd. Pak se samozřejmě změní prostředí, dojde k určitým změnám předpisů, a tak se tým musí vyvíjet.“

„Takové věci musíme průběžně vyhodnocovat. Kdybyste se mě zeptali, jestli je ideální mít kancelář ve Velké Británii a pak v Itálii? Ne. Ale je to hlavní omezení? Ne. Můžeme to udělat lépe? Samozřejmě, že můžeme. Takže na to se zaměřuji.“

„Pokud maximálně využijeme to, jak jsme nastaveni, a pokud si pak řekneme, že s tím, jak to máme nastavené, to lépe nejde, tak se můžeme bavit o změně.“

Spekuluje se, že Steiner skončil poté, co žádal větší investice do týmu, s čímž Gene Haas nesouhlasil. Komacu zatím žádné větší změny dělat nechce.

„Je to velmi náročný byznys, ale stále jsem velmi pozitivně naladěn ohledně toho, co můžeme se současnou konfigurací dokázat. Pak, jak budeme zlepšovat současnou konfiguraci, se určité věci stanou zcela zřejmými a přirozenými a mohou nás přimět k rozhodnutí. Řekneme si, že dobrá, že se potřebujeme trochu odchýlit od našeho původního modelu tímto způsobem a potřebujeme možná investovat tímto způsobem.“

„Myslím, že to přijde přirozeně, spíše než že bychom to vynucovali. Nejsem tu od toho, abych to tu postavil vzhůru nohama, protože pak bychom nemohli fungovat.“

„I kdybychom hned udělali velkou investici, tak bychom nefungovali správně, nevyužili bychom tu investici správně, takže musíte růst organicky.“

„V roce 2023 jsme nebyli tam, kde bychom měli být, a proto jsme se rozhodli provést změny. Ale nemůžete udělat velký skok z ničeho nic, protože pak by byl rok 2024 úplná katastrofa, že? Takže v roce 2024 musíme tým zlepšit.“

„Vnímám to jako přechodnou fázi, a pak to, co se naučíme v průběhu roku 2024, nám určitě pomůže jasně definovat, co budeme dělat za pět, osm nebo deset let.“