Haas vysvětlil příčinu Magnussenovy nehody

Prasklý ráfek u Magnussenova vozu způsobil defekt pneumatiky a dánského pilota poslal do kačírku na výjezdu z osmé zatáčky. Během páteční odpolední session byl poté Dánův monopost opravován v garáži americké stáje Haas. Naplánovaný testovací program tak musel Haas v případě Magnussena v pátek výrazně zkrátit.

„Měli jsme problém s ráfkem, který nám prasknul, což způsobilo defekt pneumatiky,“ vysvětloval pozadí Magnussenova incidentu šéf týmu Haas Günther Steiner, kterého cituje web crash.net.

„Zlomila se určitá část, kolo se rozpadlo na kusy, propíchlo pneumatiku a z té unikl vzduch. Je to celkem jednoduchá závada, nic složitého.“

„Opravy pochopitelně zabraly určitý čas, snažit se o pár kol na závěr nemělo smysl, a tak jsme se rozhodli ukončit den předčasně. Mohli jsme si to dovolit, protože zbytek týdne nám vycházel podle plánu.“

„Samozřejmě toho chcete vždy najet co nejvíce a ty závěrečné hodiny nám chybí, nebudu tady ale postávat a brečet kvůli třem hodinám testů, o které jsme přišli. Celkově jsme měli dobrý týden. Nasbírali jsme nějaká data a až se sem vrátíme, tak se pokusíme být ještě rychlejší.“

Steiner po prvním týdnu testů věří, že Haas letos svému monopostu po loňských potížích s vývojem rozumí lépe.

„Stoprocentně nyní vůz chápeme lépe. Podařilo se nám dobře zapracovat na tom, co podle našich zjištění bylo třeba zlepšit.“

Šéfovi amerického týmu po prvních třech dnech v Barceloně nepřidělává vrásky na čele ani tempo ostatních týmů.

„Neznervózňuje mě to, protože nevím, co ostatní dělají. My jsme se věnovali našemu testovacímu programu, rozhodli jsme o tom, co chceme dělat. Na ostatní se nedíváme, protože v testech nemůžeme získat pole position ani body do šampionátu.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli