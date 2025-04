Haas v Saúdské Arábii bodovou sérii neprodloužil

Zatímco v Číně, v Japonsku i v Bahrajnu vždy minimálně jeden jezdec stáje Haas dokázal bodovat, v Saúdské Arábii se americký tým umístění v top 10 nedočkal.

Zatímco Oliver Bearman protnul pomyslnou cílovou pásku jako třináctý, Esteban Ocon dojel ještě o jednu příčku níž.

„Trochu jsme se trápili. Hlavně v prvním stintu bylo vyvážení špatné, takže jsem toho tentokrát moc nedokázal,“ poznamenal v cíli Bearman, jehož slova cituje oficiální web F1.

„S vozy stáje Racing Bulls to bylo těsné, ale nedokázali jsme se vyrovnat jejich tempu,“ dodal Angličan.

„Zkoušeli jsme alternativní strategii, abychom měli šanci na body, pokud by se něco stalo, ale bohužel to tentokrát nestačilo. Byl to každopádně další závod, který nás něco naučil a snad to využijeme příště,“ nechal se slyšet Bearmanův kolega Ocon.