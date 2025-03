Haas v Austrálii nestíhal. Nečekali jsme to, přiznává Ocon

Zatímco vloni Haas pravidelně překvapoval a dokázal bojovat o body, v případě prvního závodu letošní sezonu tomu tak nebylo.

Jezdci amerického týmu nezářili již v kvalifikaci a nepříliš dobou formu jejich vozu potvrdili i v závodě, ve kterém nedokázali využít chaosu na dráze a obsadili poslední dvě místa.

„Na to, abychom v tomto závodě mohli bojovat o body, nám chyběla rychlost,“ přiznal na třináctém místě klasifikovaný Esteban Ocon.

„Nebyl jsem v pozici, abych zabojoval o první desítku, aut před sebou jsem se nemohl udržet. Musíme se na to pořádně podívat, protože jsme to nečekali. Jsem si ale jistý, že to otočíme,“ nestrachuje se francouzský závodník.

Ještě o místo za Oconem, tedy na čtrnácté příčce, dokončil úvodní závod letošního ročníku Oliver Bearman.

Angličan prožil celkově těžký víkend poté, co v prvním tréninku havaroval, druhý musel kvůli opravě vynechat, zatímco v tom třetím brzy chyboval a skončil v kačírku. V kvalifikaci kvůli technickým problémům nezaznamenal žádný čas.

Tyto skutečnosti ovlivnily i jeho cíle, které před závodem měl.

„Cílem závodního dne bylo najet kola a nasbírat data. Se svým výkonem jsem celkem spokojený, měl jsem pocit, že jsem vše provedl dobře. Během několika zaváhání jsme sice ztratili trochu času, ale když nebojujete o body, je čas zkoušet různé věci,“ hodnotil svou účast v závodě Bearman.