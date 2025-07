Haas uvažuje o vytvoření jezdecké akademie

Pokud nebudeme počítat stáj Racing Bulls, která sdílí juniorský program se sesterským Red Bullem, tak jediným současným týmem, jenž stále nemá svoji vlastní jezdeckou akademii je Haas.

Americký tým je sice v mnoha ohledech nejmenším týmem na startovním roštu, ale nejen díky partnerství s Toyotou roste.

To se projevuje i tak, že od letoška provozuje program, v rámci kterého testuje se staršími, konkrétně dva roky starými, monoposty.

Brzy by však Haas mohl zajít ještě dál, a to tak, že by po vzoru ostatních týmů F1 vytvořil vlastní juniorský program, jehož cílem by byla výchova mladých pilotů.

„Diskutujeme o tom, ale stále na tom pracujeme," uvedl šéf týmu Haas Ajao Komacu, kterého cituje web GPblog, na toto téma.

„Letos je to de facto poprvé, co máme testovací tým, když můžeme testovat se staršími vozy a zároveň závodit. Třeba jako když jsme závodili v Barceloně a současně jsme testovali na Paul Ricardu,“ podotkl dále japonský inženýr.

„Letos poprvé, díky spolupráci s Toyotou, testujeme s velmi omezeným počtem jezdců. V budoucnu to ale budeme postupně rozšiřovat. Jdeme krok za krokem,“ dodal Komacu.