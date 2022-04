Haas Uralkali peníze vracet nebude. Chce naopak další, jinak Mazepinovi nedodá slíbené auto

Bezprostředně po zahájení ruské invaze na Ukrajinu tým Haas jednostranně vypověděl sponzorskou smlouvu s firmou Uralkali kvůli vazbám majitele této společnosti Dmitrije Mazepina na prezidenta Vladimira Putina. Nikita Mazepin pak skončil v roli jezdce a nahradil ho Kevin Magnussen.

Společnost Uralkali tehdy uvedla, že zvažuje právní kroky, protože se domáhá vrácení sponzorských peněz, které zaplatila před sezónou.

V prohlášení vydaném minulý měsíc uvedla: „Vzhledem k tomu, že většina sponzorských prostředků pro sezónu 2022 již byla převedena Haasu a vzhledem k tomu, že tým vypověděl sponzorskou smlouvu před prvním závodem sezóny 2022, nesplnil své závazky vůči Uralkali pro letošní sezónu.“

Společnost Uralkali následně napsala společnosti Haas dopis, v němž zpochybnila právo týmu vypovědět smlouvu a také požádala o vrácení 12 milionů eur, které byly uhrazeny předem.

Nic se vracet nebude

Haas nyní na dopis Uralkali oficiálně odpověděl a nároky společnosti zcela odmítl. K dopisu se dostal britský Autosport, podle kterého Haas argumentoval klauzulí ve smlouvě, která zjednodušeně řečeno říká, že tým může vypovědět smlouvu, pokud by druhá strana nějakým způsobem znevážila nebo poškodila jeho dobré jméno nebo příznivý obraz.

V tomto bodě by však Haas mohl u případného soudu narazit. Tým argumentuje Mazepinovými vazbami na Kreml, což je v pořádku, ale také jeho zařazením na sankční seznam EU (na něj je Mazepin i jeho syn). K tomu však došlo až poté, co byla smlouva vypovězena.

Podle Haasu judikatura říká, že pokud dojde k porušení smlouvy druhou stranou, neexistuje povinnost peníze vracet.

„Nárok společnosti Uralkali na vrácení zálohy ve výši 12 000 000 euro je proto neopodstatněný a zamítá se,“ uvedl tým v dopise.

Haas dodává, že kromě již zaplacených peněz má rovněž nárok na náhradu ušlého zisku, kterého by podle jeho názoru dosáhl, pokud by dohoda se společností Uralkali pokračovala. Požaduje proto vyplacení částky 8 milionů euro a to v řádu dnů.

Haas také dal jasně najevo, že nesplní ustanovení původní smlouvy, podle kterého měla společnost Uralkali dostat jeden z vozů Mazepina z roku 2021, dokud neobdrží zmíněnou platbu ve výši 8 milionů euro.

Podle zdroje dobře obeznámeného se situací Haas rovněž odmítl vyplatit Mazepinovi mzdu za dobu odpracovanou v této sezóně před zrušením jeho smlouvy.

Zdá se, že jim nevadí utrácet ruské peníze a dokonce žádají o další.

Uralkali je postojem Haasu údajně zaskočen. Nemůže uvěřit tomu, že Haas odmítá vrátit peníze a chce ještě další.

„Zdá se, že jim nevadí utrácet ruské peníze a dokonce žádají o další, ale nechtějí mít u sebe žádné Rusy,“ uvedl zdroj.

„Je to skutečně šokující zacházení vůči titulárnímu sponzorovi, který se v minulé sezóně postavil do čela týmu, když tým nutně potřeboval zdroje, a který nabídl, že půjde nad rámec smluvních částek a poskytne dodatečné bonusy zaměstnancům týmu, aby dosáhl lepších výsledků pro všechny zúčastněné.“