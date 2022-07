Haas si počkal a okopíroval Ferrari. Nebudeme přece kopírovat Williams, říká Steiner

Haas přivezl nové díly. Mimo jiné jde o úpravy podlahy, difuzoru, krytu motoru, zadní zavěšení, chladící otvory, brzdy.

Šéf Haasu se netají tím, že se tým inspiroval Ferrari. Kopírování je od aféry „růžového mercedesu“ těžší, ale inspirovat se samozřejmě inženýři mohou a také to dělají. U Haasu může být problém v tom, že jeho nová konstruktérská kancelář je plná bývalých inženýrů Ferrari a sídlí v Maranellu. Pokud vylepšení Haasu pomohou, nedivili bychom se, kdyby se soupeři ozvali.

„Existují tři koncepty,“ řekl Steiner. „Je tu koncept Ferrari, Red Bullu a Mercedesu.“

„My máme blízko k Ferrari, takže se samozřejmě podíváme, co udělalo Ferrari, a okopírujeme to. Ale zabralo nám to trochu času, protože museli uvést své auto na trh a absolvovat závody a my jsme pak museli jít do aerodynamického tunelu a dělat testy a podívat se na to auto.“

Haas už tak odebírá od Ferrari pohonné jednotky i další pravidly povolené komponenty.

„Máme stejný motor jako Ferrari, stejnou převodovku, stejné zavěšení, proč bychom kopírovali něco jiného? A oni vyhrávají závody? Takže 1 a 1 jsou 2 a my nejsme hloupí.“

„Pokud máte stejnou koncepci jako Ferrari, samozřejmě nebudete kopírovat Williams, že? Kopírujete něco, co je podobné."