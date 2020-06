Haas se před Rakouskem na trať nechystá. Podle Steinera to není velká nevýhoda

„Nemáme shakedown,“ řekl Steiner pro Autosport. „Museli byste použít filmovací den a také nemáme kapacitu.“

„Jezdci jsou připraveni. Nemyslím si, že potřebují hodně tréninku. Je to fajn udělat, ale pro nás v tuto chvíli není prioritou dělat shakedown. Je to výhoda, to nebudu popírat, ale není velká.“

Týmy uvádějí, že testy dělají proto, aby si vyzkoušely nové protokoly, které souvisí s COVID-19.

„Naši chlapi pracují v továrně v Banbury, aby dali auto dohromady. Musí tam při práci dodržovat sociální distancování, takže si nedělám starosti. Cvičili jsme nové protokoly v garáži, místo toho, abychom byli na trati.“

„Trochu se to používá jako výmluva k shakedownu. Pokud máte peníze, tak ho uděláte, protože si chcete být jistí. Jak jsem vždy říkal, v těchto věcech riskujeme trochu více, protože vím, že máme dobré lidi a vypořádáme se s tím. Uděláme, co můžeme, abychom byli v dobré pozici, až se dostaneme do Rakouska. Nedělám si žádné starosti.“

Foto: Getty Images / Charles Coates