Haas se možná inspiruje u Force Indie a zavede týmovou režii. Nebo to odjedu sám, řekl Steiner

Jezdci Haasu v Silverstonu kolidovali a oba následně skončili. V Německu došlo k dalšímu kontaktu. Gunther Steiner připouští, že Haas bude muset možná do jejich soubojů zasáhnout.

„Musím o tom přemýšlet, ale není mnoho jiných možností,“ řekl pro Motorsport.com. „Myslím, že v určité fázi je třeba něco udělat. Normálně se tomu snažím vyhnout. Jak víte, mám rád závodění. Myslím, že to je to, co bychom měli dělat, ale pokud se to pak obrací proti nám, nemůžu to nechat tak.“

Podle Steinera měli jezdci štěstí, že nakonec dojeli do cíle, ale na to se nedá spoléhat.

Haas přitom do souboje zasáhl, ale až později. Magnussen měl Grosjeana pustit, protože měl v danou chvíli rychlostní výhodu. Na dotaz, proč to neudělali už před kontaktem, reagoval Steiner s tím, že to nebylo tak zřejmé. Také si položil řečnickou otázku, proč nedochází ke kontaktům s jinými vozy.

„Tady musí přijít zdravý rozum. Pokud bych musel vstoupit do každého předjížděcího manévru, tak raději půjdu a odjedu to sám. Ale nebyl bych tak rychlý.“

U Haasu je situace o to nepříjemnější, že se tým snaží pochopit svůj vůz. Grosjean opět jezdil celý víkend se specifikací vozu z Austrálie.

„Ano, je to bolehlav. Nepomáhá to najít řešení. Přemýšlíte o věcech, o kterých byste neměli přemýšlet. Měl bych přemýšlet o všem ostatním. Děje se toho hodně a čím více se můžete soustředit na svůj skutečný problém, tím lepší to je.“

Foto: Getty Images / Charles Coates