Haas se díky Hülkenbergovým bodům posunul na šesté místo před Alpine

Sice s minutovou ztrátou na vítězného George Russella, přesto se skalpem Sergia Péreze z Red Bullu, který skončil po startu z 15. pozice desátý.

Tým Haas se díky tomu posunul na šesté místo v Poháru konstruktérů před Alpine, kterému se po dvojitém pódiu v Brazílii závod v Las Vegas vůbec nevydařil. Oba týmy nyní dělí jeden bod.

„Jsem velmi spokojen. Myslím, že osmé místo je maximem, kterého jsme dnes mohli dosáhnout, když jsme pátým nejlepším týmem,“ řekl Hülkenberg.

„Byl to čistý, dobře zvládnutý závod. Jak jsme ale očekávali, bylo to náročné z pohledu drolení, zejména předních pneumatik. To všechny zaměstnávalo, my z toho ale vyšli dobře. Trochu jsme se odpoutali od našich největších soupeřů, naše rychlost také byla slušná.“