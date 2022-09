Haas s potvrzením jezdecké sestavy nespěchá

Schumacher by mohl zůstat u Haasu, odejít jinam (nejpravděpodobněji Alpine) nebo skončit ve F1. V případě odchodu by ho mohl podle spekulací nahradit Giovinazzi.

„Není to tak, že bychom spolu nemluvili o jezdcích nebo o tom, co dělat, ale rozhodli jsme se trochu počkat. Nespěcháme, sledujeme situaci s Mickem a vidíme, co se děje,“ řekl Steiner.

„Nespěcháme. Proč se vlastně musíme rozhodovat teď? Pokud se rozhodneme teď a uděláme špatné rozhodnutí a budeme toho litovat, proč bychom se měli nutit k rozhodnutí jen proto, že chcete odpověď?“

„Jde nám o to, abychom tým posunuli kupředu. Je otázkou, zda je nejlepší mít opravdu rychlého jezdce, nebo solidního jezdce, který všechno unese. Je v tom spousta věcí, ale cílem je samozřejmě posunout tým zase dopředu.“

Haas je v současné době na sedmém místě v Poháru konstruktérů. Nebojuje o stupně vítězů, ale v porovnání s loňským rokem zaznamenal posun. Podle Steinera je o kokpit u Haasu větší zájem.

„Teď je auto lepší a s postupem času se zlepšujeme, jsme pro jezdce mnohem zajímavější příležitost, protože může ukázat, co umí, a loni s vědomím, že to byl přechodný rok, to byla perfektní příležitost, jak se naučit něco o formuli 1. Samozřejmě nás čeká ještě dlouhá cesta, ale jsme v lepší pozici než loni.“