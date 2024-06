Haas s oběma vozy na bodech, Hülkenberg za sebou udržel Péreze

Dosud nejvíce bodů z velké ceny letos vytěžili Hülkenberg s Kevinem Magnussenem v Austrálii, kde uzavřeli bodovanou desítku.

Hülkenberg během závodu na Red Bull Ringu získal tři pozice - dvakrát využil problémů soupeřů (Charlese Leclerca v prvním kole a Landa Norrise po jeho kolizi s Maxem Verstappenem) a před Sergia Péreze se dostal díky dřívější zastávce v boxech. Na konci závodu se sice před něj Mexičan snažil ještě dostat, Hülkenberg ale šesté místo ubránil.

„Tohle byl jeden skvělý závod, zvlášť na konci, když to bylo tak intenzivní. Měl jsem co dělat, abych v posledních dvou kolech za sebou udržel Péreze. Předjel mě, ale do třetí zatáčky jsem ho nechal před sebou, abych měl DRS, což mi pomohlo vrátit se,“ řekl Hülkenberg.

„Jsem velmi šťastný, dvojité body pro tým pomohou. Nečekal jsem to, skvělý týmový výkon a myslím, že je to potvrzení, že na všech typech okruhů jsme nyní ve středu pole konkurenceschopní.“

Magnussen letos podruhé bodoval

Zatímco Hülkenberg bodoval letos už čtyřikrát, Magnussen se do bodované desítky po Austrálii dostal v Rakousku teprve podruhé.

„Byl to hladký víkend. Dvě kvalifikace bez provozu, dvě dobré zastávky v závodě a správná strategie, nemohu chtít více,“ dodal Magnussen.

„Nemůžeme se na tento výsledek ale spoléhat, protože Silverstone je náročná trať, ale vrací nás to zpět na sedmé místo v Poháru konstruktérů. Za celý tým z toho mám velkou radost.“