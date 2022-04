Haas s nasazením novinek nespěchá. Podle Steinera je klíčové, aby přinesly zisk

Haas vloni nebodoval. Letos se mu to podařilo ve třech ze čtyř závodů a je celkově osmý. Důležitý ale bude také vývoj v průběhu sezóny. Haas má šanci udržet současné místo, ale mohl by si také polepšit.

Podle Steinera však tým s nasazováním nových dílů nespěchá. „Chci zjistit, co je třeba udělat, především musíme zjistit, jak na tom jsme,“ řekl Steiner, kterého cituje Motorsportweek.

Šéf Haasu se chce ujistit, že když už tým na vůz něco nasadí, přinese to rozdíl.

„Jinak si jen namlouváte a říkáte si ‚příště to bude lepší, protože přivezeme novou klapku sem a pak tam'. Pracujeme, dáváme dohromady balíčky, děláme simulace balíčků. Jakmile čísla vypadají správně, jdeme do výroby. Je to tak jednoduché.“

Na otázku, jak dlouho trvá výroba nových dílů pro vůz, Steiner odpověděl: „Záleží na tom, o jaký díl se jedná a zda měníte kompletní zadní křídlo, to trvá déle než například brzdový kanálek.“

„Nedokážu to odhadnout, ale normálně trvá výroba vylepšení čtyři až šest týdnů.“