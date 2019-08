Haas řeší jezdeckou sestavu i Rich Energy

Guenther Steiner potvrdil, že Haas vybírárá týmového kolegu Kevina Magnussena ze seznamu, který má tři jména: Ocon, Grosjean, Hülkenberg.

Šéf Haasu to ve Spa řekl dopoledne. O chvíli později byl Ocon potvrzen u Renaultu, takže by měl být výběr mezi Hülkenbergem, který je momentálně bez sedačky, a Grosjeanem.

„Jsou to tři se zkušenostmi, jinak jsem neviděl nikoho jiného, ​​kdo má zkušenosti a je na trhu,“ řekl Steiner s tím, že tým chce zkušeného jezdce.

Kromě jezdecké sestavy řeší Haas také budoucnost své spolupráce s Rich Energy. Výrobce energetických drinků prošel turbulentním obdobím. Nejdříve spolupráci ukončil, poté došlo ke změnám v jeho vedení, firma se dokonce přejmenovala na Lightning Volt.

Podle Steinera se rozhodně někdy okolo Singapuru.

„Uklidnili se a teď uvidíme, kam se dostaneme,“ řekl Steiner o budoucnosti sponzorství.

„Nejprve potřebujete klid, abyste se mohli racionálně rozhodnout, a pak bude rozhodnuto. V tuto chvíli jsou tady (loga), jak vidíte, takže se musíme rozhodnout,oni se musí rozhodnout, zda chtějí pokračovat, nebo ne.“

„Je to jejich rozhodnutí, a pak bude následovat naše rozhodnutí. Mělo by se to stát příští týden nebo tak nějak a tentokrát se to stane správně.“

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos