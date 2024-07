Haas prodloužil partnerství s Ferrari. Pohonné jednotky bude odebírat nejméně do roku 2028

„Jsme potěšeni, že můžeme potvrdit prodloužení našeho dlouholetého technického partnerství se společností Scuderia Ferrari až do konce sezóny 2028 mistrovství světa FIA Formule 1,“ uvedl Haas.

Americký tým by měl být jediným zákazníkem Ferrari. Maranello dnes dodává pohonné jednotky ještě Sauberu, ale ten se od roku 2026 stane továrním týmem Audi.

„Jsem nadšený, že můžeme prodloužit naši spolupráci se Scuderií Ferrari až do roku 2028,“ uvedl Ajao Komacu. „Jako organizace jsme vždy závodili pouze s pohonnými jednotkami Ferrari a mít tuto trvalou stabilitu při přechodu na další sadu předpisů pro pohonné jednotky je klíčovou součástí našeho pokračujícího vývoje.“

„Vztah se Scuderií Ferrari byl pro nás vždy výjimečný – stáli u zrodu programu v jeho počátcích a byli pro nás cenným technickým partnerem po celých devět uplynulých sezón. Jsem rád, že nás nyní čekají další sezóny, a děkuji Fredovi Vasseurovi a mnoha dalším zaměstnancům Scuderia Ferrari za to, že našemu projektu i nadále věří. Toto oznámení je jen dalším příkladem dlouhodobých ambicí týmu MoneyGram Haas F1 – naše investice a růst ve sportu pokračují.“

Od Haasu se brzy očekává ještě jedno oznámení – měl by potvrdit Estebana Ocona jako druhého jezdce pro příští rok.

Pohonné jednotky

Na poli pohonných jednotek je v poslední době živo. Spekuluje se, že Alpine přestane být výrobcem a stane se zákazníkem – patrně by odebíral pohonné jednotky od Mercedesu. Zatím ale nebylo nic potvrzeno, takže platí to, co uvádíme níže.

V případě Haasu se zase spekuluje o partnerství (sponzoringu i technickém) s Toyotou. Jde ale zatím o pouhou a trochu divokou spekulaci, která by i v případě realizace v nejbližší době nezahrnovala pohonné jednotky. I kdyby někdo nový (například Toyota) chtěl jako výrobce vstoupit do F1, stalo by se tak nejdříve od roku 2028.

Výrobci PJ a zákazníci v roce 2026