Haas pro příští rok nechystá nic velkého. Bude to náročný rok, tuší Steiner

Haas skončil v roce 2018 na pátém místě v Poháru konstruktérů. Vloni byl ale předposlední se ziskem 28 bodů. Letos je opět předposlední, ale na kontě má jediný bod.

Vývoj bude v příštím roce v mnoha oblastech zmrazen, ale v dalších dojde k úpravě pravidel tak, aby se snížil přítlak – FIA to musí udělat z toho důvodu, že pneumatiky zůstávají stejné, a pokud by týmy opět zvýšily přítlak, mohl by nastat problém.

Steiner potvrdil, že vývoj týmu se pro příští rok zaměří „pouze na změny stanovené pravidly“.

„Když to uděláte, vyvíjíte určitě zpětně – ztrácíte výkon,“ řekl Steiner, kterého cituje RaceFans v narážce na omezení přítlaku. „Ale pak se ho snažíte získat zpět. To je to, co děláme. Ale nebudeme dělat žádný velký upgrade.“

„Mnoho věcí stejně zůstává stejných, takže si nemyslím, že dojde k mnoha změnám, protože je zde hodně částí, které nemůžete změnit, protože jsou homologované, jako je zavěšení a podobné věci. V příštím roce nečekáme zázrak.“

Haas se zaměří ve svém vývoji spíše ne rok 2022, kdy přijdou revoluční změny. Vývoj na tuto sezónu je nyní zakázán, ale už za dva měsíce se to změní a týmy se budou moci opět vrátit k rozpracovaným projektům na rok 2022.

„Musíme se rozhodnout. Pokud máte program, který bude trvat nejméně pět let, nebo program, který bude maximálně jeden rok, kam investujete? Dáte to na těch pět let a to je to, co uděláme.“

„Určitě musíme udělat něco pro příští rok, ale nebude to nic velkolepého, protože jsme prostě neměli zdroje velkých týmů, které dokážou pracovat na autě pro rok 2022 i na autě pro rok 2021.“

Steiner také uvedl, že týmu samozřejmě klesly příjmy kvůli koronavirové krizi.

„Vynaložit velké úsilí na rok 2021 je jako plýtvat penězi. Raději si ty peníze nechám na to, abych udělal auto pro rok 2022.“