Haas potvrdil, že vedle Kevina Magnussena bude v příštím roce závodit Nico Hülkenberg

Muž návratů i nelichotivého rekordu. Haas potvrdil pro příští rok Nica Hülkenberga

Haas dnes potvrdil, že týmovým kolegou Kevina Magnussena bude v příštím roce Nico Hülkenberg. Mick Schumacher u týmu končí. Spekuluje se, že by se mohl stát rezervním jezdcem Mercedesu, za který závodil jeho otec.

Hülkenberg není žádný nováček a to věkem a ani zkušenostmi. Je jen o 47 dní mladší než ve F1 končící Sebastian Vettel. Na kontě má 181 startů, během kterých ale nezískal žádné stupně vítězů – to je už delší dobu rekord. Na druhou stranu se ale může Hülkenberg pochlubit vítězstvím v závodě 24 hodin Le Mans.

Ve F1 debutoval v roce 2010 s týmem Williams. V další sezóně se s Force Indií účastnil jen pátečních tréninků. O rok později už byl opět závodním jezdcem. V roce 2013 si na rok odskočil do Sauberu, aby se pak opět vrátil do Force Indie. Z ní odešel na konci roku 2016. V letech 2017 až 2019 závodil za Renault. Poté z F1 odešel a působil u svého „osudového“ týmu jako rezervní jezdec. A nebylo to jen na papíře. Aston Martin ho nasadil v roce 2020 a letos do celkem čtyř závodů jako náhradu za covidem nakažené závodní jezdce.

Nastoupí už do testů

Haas v prohlášení také potvrdil, že Hülkenberg se zúčastní testů, které se budou konat v Abú Dhabí v úterý.

„Jsem samozřejmě velmi rád, že mohu Nica Hülkenberga přivítat zpět v závodním týmu Formule 1 na plný úvazek,“ uvedl Guenther Steiner.

„Zkušenosti a znalosti, které Nico do týmu přináší, jsou jasně patrné – má za sebou téměř 200 startů ve formuli 1 – a pověst skvělého kvalifikanta a solidního a spolehlivého závodníka. To jsou vlastnosti, které nám ve spojení se zkušenostmi Kevina Magnussena dávají velmi spolehlivou a zkušenou jezdeckou sestavu, která, jak věříme, pomůže posunout tým na vyšší příčky. Takový je samozřejmě náš cíl a právě tato ambice byla důvodem Nicova návratu do formule 1– sdílí naši vizi a může být spolu se zbytkem týmu klíčovým hráčem při budování základů, které jsme letos položili při našem návratu do boje o body.“

Mám pocit, jako bych formuli 1 nikdy doopravdy neopustil

„Jsem velmi rád, že se v roce 2023 přesunu do závodní sedačky na plný úvazek v týmu Haas F1. Mám pocit, jako bych formuli 1 nikdy doopravdy neopustil,“ řekl Hülkenberg.

„Jsem nadšený, že mám opět příležitost dělat to, co mám nejraději, a chci poděkovat Gene Haasovi a Guentheru Steinerovi za jejich důvěru. Čeká nás práce, abychom byli schopni konkurovat všem ostatním týmům ve středu pole, a já se nemohu dočkat, až se do této bitvy znovu zapojím.“