Haas pojede v Japonsku s třešňovým zbarvením

Velká cena Japonska se loni poprvé přesunula na jarní termín. Závod se tak nyní koná v období třešňových květů – sakur. Během loňského závodu jsme mohli okolo trati v Suzuce vidět mnoho kvetoucích stromů. Haas se tím inspiroval při volbě speciálního zbarvení.

Náš tip – zadejte slovo sakura do vyhledávače Google.



Foto: Haas Foto: Haas

Pro Haas je to do jisté míry domácí závod a to nejen kvůli původu jeho šéfa ale samozřejmě také díky spolupráci s Toyotou.

Haas získal v Číně slušnou porci bodů. Do Japonska jede s větším sebevědomím, ale také s pokorou.

„Po velmi úspěšném víkendu v Šanghaji jsme plni energie přijeli do Japonska. Suzuka je velmi náročný okruh jak pro jezdce, tak pro inženýry, aby správně nastavili vůz,“ řekl Komacu.

„I když jsme v Šanghaji závodili na konkurenceschopné úrovni, víme, že si stále neseme zásadní problém s vozem, který se ukázal v Melbourne. Do tohoto víkendu jdeme s očima dokořán, abychom se vypořádali s případnými problémy a snažili se z vozu VF-25 a našich jezdců dostat to nejlepší.“

Haas nebude jediný tým, který v Japonsku pojede se speciálním zbarvením. Chystá ho také Red Bull. O bílém zbarvení se spekuluje, ale naznačuje ho také bílé týmové oblečení, bílá barva helmy Maxe Verstappena a také některé uniklé fofografie ze Suzuky.