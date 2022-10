Haas podal protest proti Alonsovi a Pérezovi

Haas po Velké ceně USA podal protest proti vozům Fernanda Alonsa a Sergia Péreze.

Haas podal protest proti vozům dvou jezdců kvůli technickému porušení. Jedná se o dva samostatné incidenty, ale podstata je stejná – Haas si stěžuje, že oba vozy mohly pokračovat v závodě přesto, že byly poškozené.

Pérez si poškodil přední křídlo při kontaktu s Bottasem v prvním kole, Alonso zase přišel o pravé zrcátko (zřejmě při nehodě se Strollem). Pokud je vůz poškozený do té míry, že to představuje riziko, měl by jezdec vidět černou vlajku s oranžovým kolem a zajet do boxů, k čemuž ani v jednom z uvedených případů nedošlo.

Kevin Magnussen dojel na devátém místě, Alonso na sedmém, Pérez na čtvrtém.

Pro Haas je situace o to pikantnější, že Magnussen viděl černou vlajku s oranžovým pruhem letos třikrát – ve velkých cenách Kanady, Maďarska a naposledy v Singapuru.

Aktualizace: Podle sportovních komisařů je protest přípustný. Zástupci týmů byli předvoláni.