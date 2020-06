Haas počká s vylepšeními, dokud nebude znát letošní příjmy

Týmy zatím neví, kolik se letos pojede závodů a jak to bude z příjmy z komerčních práv (ale potenciálně samozřejmě i s výdaji). Haas proto bude vyčkávat s vylepšeními letošního vozu. Nechce se dostat do situace, ve které by neměl na dokončení sezóny.

„V tuto chvíli neplánujeme žádné upgrady, dokud nebudeme přesně vědět, jak to bude letos s rozpočtem a z hlediska závodů,“ řekl Steiner pro Motorsport.com.

„Nemohu utrácet peníze, které nevím, zda mám. Momentálně to nemá smysl dělat.“

„Musíme být velmi opatrní s tím, co děláme, protože určitě víte, že příjem klesá tím, že máme méně závodů a že závodíme bez diváků. Takže, dokud to nebude zcela vyjasněné, jsem velmi opatrný.“

Nevyvíjet vůz je ve formuli 1 samozřejmě cesta do pekel, i když zrovna Haas vloni ukázal, že cestou do pekel může být i vývoj vozu. V pozdější fázi sezóny se vrátil k vozu z Austrálie a zlepšil se. Přesto obecně platí, že Haas může postupně začít zaostávat za soupeři. Podle Steinera je to ale menší riziko, než skončit bez prostředků.

„Musíte se hned rozhodnout. Nejhorší by bylo utrácet peníze hned teď a pak nemít peníze na upgrade. To nepomůže.“

Steiner se vrátil i k loňským problémům. Podle něj nejsou upgrady nikdy tak velké, jak se od nich očekává.

„To, co skutečně potřebujeme, je nedělat chyby. To bude rozhodující. Proto jsme se vydali touto cestou, abychom neriskovali, že plánujeme něco, co si potom nemůžeme dovolit. To by bylo horší, protože pak nemůžete jet na poslední grand prix.“

Foto: Getty Images / Charles Coates