Haas po začátku sezóny zváží, zda vůbec zůstane ve F1

Haas vloni nezažil zrovna dobrou sezónu, což se odrazí i v letošním rozpočtu týmu. Není veřejným tajemstvím, že Gene Haas zvažuje, zda ve F1 vůbec zůstane.

„Jen čekám, až uvidím, jak začne tato sezóna,“ řekl Gene Haas pro motorsport.com během závodního víkendu NASCAR.

„Pokud se ukáže, že je to další špatný rok, nebylo by výhodné ve F1 zůstat. Máme za sebou pět let. Byl to opravdový test – dělat to po dobu pěti let, podívat se, jak to jde, vyhodnotit to a pak se rozhodnout, zda jít vpřed.“

„Neříkám, že se nevrátíme. Musí to být vyhodnoceno. Ale dělat to dalších pět let, to by byl velký závazek.“

Haas má peníze z komerčních práv, nějaké menší sponzory, ale jinak je klíčovým zdrojem peněz Haasova vlastní firma, která se věnuje výrobě CNC strojů. Na dotaz, zda to Haasovi alespoň pomohlo v byznyse, reagoval:

„Pomohlo mi to trochu. Získali jsme díky tomu velké uznání na evropském trhu a také na asijských trzích. Přivezli jsme na závody spoustu zákazníků. Všechno to fungovalo dobře. Ale s novými pravidly, které přijdou v roce 2021, je tady velká otázka: kolik to bude stát?“

„Ve formuli 1 se děje spousta změn. Musíte se zeptat sami sebe, zda skutečně stojí za náklady pokusit se implementovat všechny tyto změny? Vím, že si každý myslí, že změny jsou dobré, ale víte... jsou drahé.“

„Finančně to určitě za to nestojí, to vám mohu říct. Obchodní model nezvýhodňuje menší týmy. Každý ví, že peníze jsou rozdělovány tak, že 70 procent jde do top tří týmů a 30 procent do ostatních sedmi týmů. Není to dobrý ekonomický model. V případě našeho týmu dostaneme jen třetinu toho, co investujeme.“

Haas také zmínil, že každý tým má svou motivaci, proč ve F1 je. Například Ferrari to dělá už 60 let, ale současně právě ono dostává velké množství peněz (i díky bonusům).

Jak na tom bude Haas letos, to asi neví ani on sám. „Naše auto tam rozhodně nebylo nejrychlejší,“ řekl Haas o testech. „Byli jsme uprostřed pole. Před několika lety byly týmy od sebe vzdáleny pět sekund. Letos to jsou dvě sekundy nebo méně. Myslím, že jedinou dobrou zprávou je, že jsme nebyli o tolik pomalejší než ferrari, ale ferrari nebylo na vrcholu tabulky každý den.“

„Je to výzva a obtížný sport. Je to nesmírně drahé. Je to časově náročné a dostává to týmy pod velký tlak, aby byly konkurenceschopné. Není to opravdu výhodné pro týmy, které nejsou mezi prvními čtyřmi nebo pěti.“

