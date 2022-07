Haas po třech letech bodoval s oběma vozy. Schumacher poprvé v nejlepší desítce

Schumacher se po startu z 19. pozice postupně posouval startovním polem vpřed. Při restartu po safety caru, který vyjel v 39. kole kvůli stojícímu vozu Estebana Ocona, už byl desátý.

Během posledních kol si ještě polepšil a v samotném závěru svedl tvrdý souboj s Maxem Verstappenem, který se ale celý závod potýkal s poškozeným vozem.

„Jsme opravdu šťastní. Startovali jsme devatenáctí, říkal jsem, že máme rychlost, abychom se posunuli vpřed a dnes jsme to ukázali,“ řekl Schumacher.

„Je to skvělé pro tým, dva vozy na bodech, velmi nám to samozřejmě pomůže v konstruktérech. Já jsem rád, že se teď mohu soustředit na to opravdu důležité, a to je závodění a řízení.“

Magnussen počtvrté na bodech

Letos počtvrté v nejlepší desítce skončil Kevin Magnussen. Dán sice nenavázal na páté místo z úvodního podniku v Bahrajnu, které zůstává jeho nejlepším letošním umístěním, přesto pomohl Haasu přeskočit v Poháru konstruktérů na osmém místě Aston Martin.

„Nemyslím, že jsme mohli doufat ve více. V prvním stintu jsme neměli skvělou rychlost, alespoň ve srovnání s druhým stintem, kdy jsme zrychlili. V prvním stintu jsem ztratil pár pozic,“ řekl Magnussen.

„Ke konci pak byl safety car. Bylo nám doporučeno, abychom s oběma vozy zajeli do boxů, já se ale rozhodl zůstat na trati. Nevím, jestli to bylo nebo nebylo správné, ale jestli to bylo špatné, bylo to moje rozhodnutí. S dvěma vozy na bodech ale musíte být velmi spokojeni.“

Haas naposledy s oběma jezdci bodoval ve Velké ceně Německa 2019.