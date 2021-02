Haas po nehodě v Bahrajnu už nechce Grosjeana finančně podporovat v IndyCar

Grosjean pro tým Haas ve formuli 1 závodil posledních pět sezón. Ta poslední přitom pro něj vloni skončila předčasně, když tři závody před koncem roku měl vážnou nehodu na okruhu v Bahrajnu, kdy se svým vozem narazil do bariéry a z hořícího monopostu se dostal jen s popáleninami na rukou a vymknutým kotníkem. Do zbývajících dvou závodů sezóny již nenastoupil.

Letos bude 34letý Francouz působit u týmu Dale Coyne Racing ve formulovém šampionátu IndyCar. V rámci smlouvy se ale zúčastní jen závodů na městských a klasických okruzích. Grosjean tento týden s týmem poprvé testoval na okruhu v Alabamě.

O konci Grosjeana i Kevina Magnussena u týmu Haas ve formuli 1 bylo jasno už měsíc před nehodou v Bahrajnu. Šéf týmu Gene Haas nejprve jednal o možnosti sponzorovat Grosjeana po jeho přestupu do IndyCar, po nehodě však svůj názor změnil.

„Zeptal se nás, zda bychom byli ochotni sponzorovat ho v IndyCar a myslím, že na začátku jsem tomu byl poměrně otevřený,“ řekl Haas pro Racer.

„Když ale havaroval v Bahrajnu, byl jsem velmi šťastný, že se nezabil. Poté, co totálně zničil auto, jsem nemohl být šťastnější, že to přežil. Nevím... má manželku a tři děti a řekl jsem mu, že mu nemohu dát peníze, aby šel a zabil se. Cítil jsem, že musí zůstat doma a starat se o rodinu.

„Kdyby byl vůz otočen jen o pár stupňů jinak, nebyl by schopen dostat se skrz svatozář ven a zemřel by tam. Měl obrovské štěstí. A tým měl velké štěstí. Ani si nechci představit, že bych se měl podívat do očí vdově nebo dětem. Nedokázal bych to. Tak jsem mu řekl 'Ne, zůstaň doma, už ti v tomto nemohu pomoci'.“

Haas podle svých slov už nechce Grosjeanovi pomáhat pokoušet štěstí po vážné nehodě.

„Grosjean je skvělý jezdec. Má opravdu dobré dny, kdy je podle mě stejně dobrý jako kterýkoliv jiný pilot. Miluje řízení a je to jeho rozhodnutí. Já jen nechci být součástí špatného rozhodnutí. Stejně jako on jsem šťastný, že unikl smrti,“ dodává Haas.

„Byl to nejšťastnější den celé historie Haas F1, když Grosjean dokázal přežít relativně bez úhony. Kdyby byl prostor ve svatozáři menší než jeho helma, zemřel by. Měl k tomu velmi blízko. Jsem proto velmi šťastný. Byl to zřejmě nejšťastnější den v závodění, když jsem ho viděl vyskakovat z vozu.“