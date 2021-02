Haas nevyloučil, že by v případě nakaženého jezdce zaskočili Magnussen nebo Grosjean

Haas se po loňské sezóně rozloučil se Grosjeanem a Magnussenem, kteří tvořili jezdeckou dvojici od roku 2017. Oba našli nové místo ve Spojených státech, kde Magnussen závodí ve vytrvalostních závodech IMSA a Grosjean absolvuje část sezóny IndyCar.

Ve formuli 1 roste počet jezdců, kteří se již nakazili novým koronavirem. Kvůli covidu-19 museli vloni vynechat závody Sergio Pérez, Lance Stroll a Sir Lewis Hamilton. Jezdce Racing Pointu nahradil Nico Hülkenberg, zatímco Mercedes povolal pro závod v Sachíru místo Hamiltona George Russella.

Také Haas využil svého rezervního jezdce Pietra Fittipaldiho pro poslední dva závody sezóny v Sachíru a Abú Dhabí poté, co Grosjeanovu sezónu předčasně ukončila vážná nehoda v Bahrajnu.

Pro sezónu 2021 tým Haas angažoval Nikitu Mazepina a Micka Schumachera. Pro Haas bude prioritou mít rezervního pilota, který bude moci v případě problémů zaskočit za některého z nováčků.

Naskočit by mohli i Grosjean nebo Magnussen. Vzhledem ke svým povinnostem a časové náročnosti dopravy z USA by však o jejich návratu do F1 muselo být rozhodnuto dříve.

„Nevadilo by mi, kdyby byli k dispozici. Myslím, že budou rádi, když se vrátí. Zatím jsem se jich neptal, ale nemyslím si, že by měli nějaké špatné pocity,“ řekl pro Autosport Steiner, který s oběma jezdci zůstává v kontaktu.

„Vlastně jsem teď Romainovi poslal zprávu, protože jsem se ho na něco potřeboval zeptat. Minulý víkend jsem mluvil s Kevinem, když byl v Daytoně. Mám z nich radost,“ dodal.

„Rozešli jsme se, myslím ale, že stále pracujeme spolu. Samozřejmě nebyli rádi, ale nebyli ani nešťastní. Spolu s nimi jsme se dobře bavili. Všechny dobré věci v životě skončí, tohle byla jedna z nich, stále si ale zachováváme náš vztah. Jsem velmi šťastný, že oba pokračují v tom, co dělají rádi.“

Haas podle Steinera chce mít na každém závodním víkendu přítomného rezervního jezdce, který v případě potřeby ihned zaskočí za závodního jezdce, pokud bude mít pozitivní test na covid-19. Oficiálně však Haas zatím žádného náhradníka nemá.

„Myslím, že letos kvůli covidu musíme mít třetího jezdce jako jsme měli minulý rok. Nikdy nevíte, kdy vás to zasáhne. Pokud jste někdy potřebovali mít třetího jezdce na trati, je to teď. S oznámením nespěcháme. Samozřejmě mluvíme s Pietrem, Ani my a ani on ale příliš nespěcháme.“