Haas není zodpovědný za nižší rychlost svých vozů, tvrdí Magnussen

Dánský pilot amerického týmu si nemyslí, že by se Haas dopustil chyb při stavbě nového vozu. Za meziročním zpomalením na Red Bull Ringu o v průměru šest desetin sekundy prý stojí pohonné jednotky Ferrari.

„Neřekl bych, že tým udělal cokoliv špatně na novém voze. Existují jiné důvody (způsobující horší tempo),“ cituje Magnussenovo vyjádření web racefans.net.

„Když se podíváte na všechny vozy s motory Ferrari, tak spatříte určité podobnosti. Řekl bych, že to je něco, co nás drží zpět,“ řekl Dán, který tak poukázal na to, že výkonností problémy má v úvodu sezony 2020 také samotné Ferrari a jeho partnerský tým Alfa Romeo.

Italské pohonné jednotky vyšetřovala FIA během předsezónních testů kvůli podezření z porušování palivových limitů a Ferrari nijak potrestáno nebylo. Současná výkonnostní krize však může být následkem onoho vyšetřování, po kterém Ferrari s FIA uzavřelo dohodu. Její detaily nejsou známé.

„O tomto boji nic nevím, ani nevím, zda – li nějaký probíhá,“ řekl Magnussen k možné politické rozepři mezi Ferrari a FIA.

„Já jen vidím to, že na rovinkách jsme v porovnání s loňským rokem pomalejší, kvůli čemuž jsme museli snížit úroveň přítlaku. To je vše, co já vím.“

„Vlastně ani s jistotou nemohu říct, že problémy pramení z motoru,“ uzavírá Magnussen.

Sezona 2020 zatím v případě týmu Haasu navazuje na nevydařený loňský ročník, kdy se americké stáji nedařil průběžný vývoj a v poháru konstruktérů obsadila až předposlední deváté místo. V tomto roce zatím zaznamenal nejlepší výsledek Haasu právě Kevin Magnussen, konkrétně dvanácté místo ve Velké ceně Štýrska.