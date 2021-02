Haas nemůže kvůli koronaviru nastartovat motor Ferrari ve svém voze

Pierre Gasly v neděli večer uvedl, že se nakazil koronavirem a je v izolaci. Už před časem došlo k odložení Grand Prix Austrálie a sezóna tak začne v Bahrajnu. Pokračující epidemie koronaviru však ovlivňuje i přípravu v továrnách.

Po odkladu prvního závodu došlo také k odkladu a přesunu testů – začnou 12. března v Bahrajnu. Reálně je to o 10 dní později, prakticky o něco méně, protože přeprava do Bahrajnu musí proběhnout letecky, což trvá déle. Přesto týmy dostaly pár dní k dobru.

Haas už má svůj vůz téměř hotový. „Na kola“ ho chce postavit v polovině února. Jakmile je první vůz pro testy hotový, tým v něm nastartuje motor. V případě Haasu tomu tak ale podle Auto Motor und Sport nebude.

Při nastartováni motoru jsou potřeba inženýři výrobce pohonné jednotky – v případě Haasu inženýři Ferrari. Kvůli omezením v cestování se však do Anglie nedostanou. Motor se poprvé nastartuje zřejmě až v Bahrajnu před začátkem testů.

Haas letos poprvé vyrábí své vozy v továrně v anglickém Banbury. Důvodem je skutečnost, že s novými pravidly homologace je potřeba převzít mnoho dílů z předešlého vozu, které už jsou v Anglii. Mnoho komponent pro vůz se ale vyrábí v Itálii – dodavateli jsou Ferrari a Dallara. „Letos je to z hlediska logistiky jednodušší, než posílat naše díly k montáži do Itálie,“ vysvětluje šéf týmu Guenther Steiner.



U každého týmu pracují inženýři od výrobce pohonné jednotky. Takhle se vloni loučil McLaren s kolegy od Renaultu. Foto: McLaren

Díly nejsou ani po brexitu problém. Horší je to s lidmi. Do továrny týmu se nedostane ani jeho šéf. Steiner se „zasekl“ v USA. Pokud by přiletěl do Velké Británie, musel by na dva týdny do karantény. Výjimky existují pro sportovce, takže zatímco Steiner se do továrny nedostane, Mick Schumacher ano – za pár dní ho čeká úprava sedačky. Následně dorazí také Nikita Mazepin.

Vývoj je složitější, než se čekalo

Od 1. ledna sice mohou týmy v tunelu vyvíjet vůz pro rok 2022, ale Haas na začátku roku stále pracoval na letošním voze. A zřejmě nebude sám. Změny pravidel v oblasti podlahy ovlivní celou aerodynamiku vozu.

Vývojové žetony tým ale neutratí. Technologický partner z Maranella pracuje na zadní části vozu, Haas upraví jen převodovku. Důvodem jsou finance ale i nedostatek času.

„Mohli jsme postavit nový nos, ale bylo příliš pozdě. Program v aerodynamickém tunelu byl zastaven příliš dlouho na to, abychom mohli mít nos připravený před termínem na konci září,“ vysvětlil Steiner. Týmy měly vloni termíny, do kterých musely nahlásit, na co žetony využijí.

Koronavirus ve F1