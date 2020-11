Haas nebyl daleko od konce ve F1, přiznal Steiner

Pro Geneho Haase je F1 dobrá reklama na jeho firmu vyrábějící CNC stroje. Na druhou stranu musí do projektu vkládat velké peníze a týmu se v poslední době nedaří. Haas se nakonec připojil k devíti dalším týmům a podepsal novou Concordskou dohodu.

„Přežili jsme, to je to, co jsme udělali správně,“ řekl Steiner, když byl požádán o zhodnocení sezóny z pohledu týmu.

„Myslím, že byla velká šance, že už tu nebudeme. Všichni jsme tahali za jeden provoz a jsme tady, abychom zůstali.

„Možná jsme letos nebyli tak dobří na trati, ale byli jsme dobří pro budoucnost Haasu a také pro F1. Můžeme si myslet, že nás nepotřebují, ale podle mě formule 1 potřebuje týmy, jako je Haas.“

Steiner uvedl, že se už těší na konec sezóny a to mimo jiné proto, že byla velmi náročná. Konec konců jsou před námi další tři závody v řadě.

„Včera jsem byl v letadle z Frankfurtu s některými jezdci. Řekli mi, že si to celkem užili. Řekl jsem ji, že oni získávají body, což by mě také bavilo, ale máme za sebou těžkou sezónu jako tým a těžkou sezónu má za sebou také formule 1 celkově.“

„Nejsem smutný z toho, že to brzy skončí. Všichni jsou trochu unavení. Tři závody v řadě těsně před Vánocemi není něco, co by kluci chtěli.“

„Máme ale pořád velké štěstí, že jsme vůbec měli nějakou sezónu. Je požehnáním, že končí, ale je také požehnáním, že jsme letos měli co dělat.“

„Po Austrálii se zdálo, že to celé brzy skončí, ale to se nestalo. Pokračovalo to dál a každý den přicházely nové špatné zprávy.“

Podle Steinera je nakonec dobrým výsledkem, že F1 dokázala uspořádat 17 závodů.

„Je těžké to vysvětlit, ale po Austrálii jsme nevěděli, co přijde. Mysleli jsme si, že to brzy skončí, ale to se nestalo. Myslím, že udělali správné věci.“

„Ze sportovního hlediska jsme měli velmi zajímavou sezónu. Všechno bylo dobré, kromě toho, že jsme neměli diváky a nemáme příjem.“

„Udrželi jsme sport v chodu a pro sport to nebyl špatný rok. Neřekl bych přímo, že to byl dobrý rok, ale nebyl to špatný rok, mohl být mnohem horší.“