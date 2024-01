Haas: Našim problémům s opotřebováváním pneumatik rozumíme. Zatím jsme je však nevyřešili

Haas vloni neprožil dobrou sezonu. Po vzestupu v roce 2022 se v rámci Poháru konstruktérů propadl opět na poslední pozici, když získal pouhých 12 bodů.

Mizerné výsledky amerického týmu následně přiměly jeho majitele Genea Haase k tomu, aby neprodloužil spolupráci s dlouholetým stájovým šéfem Guentherem Steinerem.

Jediný americký tým v současné F1 by si letos rád napravil reputaci, nicméně jeho nový šéf Ajao Komacu přiznává, že se stáji zatím nepodařilo zcela vyřešit hlavní problém, se kterým se jezdci Nico Hülkenberg a Kevin Magnussen hodně trápili – tedy s velkou degradací pneumatik v závodech.

„Neřekl bych, že v rámci tohoto problému všemu rozumíme,“ přiznal japonský inženýr, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že ho z velké části chápeme, ale jediným důkazem, že to tak skutečně je, bude okamžik, kdy dokážeme postavit vůz, který se s tím dokáže vypořádat. Skutečně bych nerad říkal, že tomuto problému rozumíme na 100 %, to ne, ale máme slušnou představu o tom, na co se musíme zaměřit,” vysvětlil Komacu

Problémy s pneumatikami přitom nejsou pro tým Haas ničím novým. Podle šéfa týmu by dlouhodobý kámen úrazu mohl být v tom, jak spolu různá oddělení týmu spolupracují na integraci jednotlivých dílů.

„Pokud nepracujeme dostatečně integrovaně a nekomunikujeme správně mezi aerodynamickým oddělením v Itálii a oddělením pneumatik ve Velké Británii, je to problém. Tato pracovní kultura a praxe je něco, na co se hodlám zaměřit a co chci zlepšit. Chceme se pohybovat jako jeden celek,“ dodal Komacu.